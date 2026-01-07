HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

Una grieta ya visible, formada por un complejo sistema de fisuras, atraviesa varios países de África y provoca que el continente se divida lentamente.

El Rift de África Oriental dio origen al lago Malawi, entre Tanzania y Mozambique. Foto: ESA.
El Rift de África Oriental dio origen al lago Malawi, entre Tanzania y Mozambique. Foto: ESA.

En África se extiende una enorme grieta de unos 3.500 kilómetros de longitud que, en un futuro remoto, podría dar origen a un nuevo océano. Se trata del Rift de África Oriental, una estrecha franja de fallas geológicas que va desde el mar Rojo hasta Mozambique y que está fragmentando lentamente el continente. Sin embargo, este es un proceso extremadamente lento que tomará millones de años en completarse.

Este fenómeno geológico tuvo su origen hace 35 millones de años como resultado de tensiones en la capa más externa de la Tierra. Los geólogos indican que esta expansión tectónica ha provocado un debilitamiento de la superficie terrestre, lo que eventualmente daría lugar a la formación de una cuenca oceánica africana, según la Sociedad Geológica de Londres.

El rifting es un proceso geológico de extensión tectónica donde la corteza terrestre se estira, adelgaza y fractura. Foto: Saxafimedia

El rifting es un proceso geológico de extensión tectónica donde la corteza terrestre se estira, adelgaza y fractura. Foto: Saxafimedia

lr.pe

¿Por qué África se está partiendo en dos?

Según Lucía Pérez Díaz, especialista en dinámica de fallas, la ruptura es producto de una fuerza de extensión horizontal en la litosfera, explica en The Conversation. La capa más externa de la Tierra se habría estirado y, en consecuencia, se volvió más delgada, lo que ocasionó que se rompa y se forme el valle del Rift.

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

“Las fisuras son la etapa inicial de una ruptura continental y, si tienen éxito, pueden conducir a la formación de una nueva cuenca oceánica”, afirma la experta. El proceso va acompañado de otros efectos geológicos, como vulcanismo y actividad sísmica.

La investigadora indica que bajo la gran grieta asciende una gran columna de manto que hace que la litósfera continúe debilitándose y rompiendo. La presencia de este fenómeno ha sido registrada en estudios geofísicos y se conoce como “superolaje africano”.

lr.pe

El proceso lento de ruptura continental

La separación continental de África es extremadamente lenta y tomaría decenas de millones de años antes de completarse. "La separación actual ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies", señala Cinthya Ebinger, catedrática de geología de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Por lo tanto, el continente tardaría alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo.

La fisura, que ya obligó a evacuaciones en zonas rurales del suroeste de Kenia, se seguirá expandiendo por el continente. Foto: AFP

La fisura, que ya obligó a evacuaciones en zonas rurales del suroeste de Kenia, se seguirá expandiendo por el continente. Foto: AFP

Sin embargo, hay investigadores que también consideran que la ruptura podría acelerarse o detenerse, debido a la dinámica de las fuerzas geológicas.

"Lo que no sabemos es si esta división continuará al ritmo actual, para eventualmente abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego a algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico. ¿O podría acelerarse y llegar más rápido? ¿O podría detenerse?”, explica a Live Science, Ken Macdonald, experto en Ciencias de la Tierra.

lr.pe

Una grieta es visible desde el espacio

Las mediciones satelitales de la NASA y la ESA se han convertido en herramientas claves para el estudio de la falla continental en tiempo real. Con mediciones de precisión milimétrica, se pueden rastrear el movimiento de las placas tectónicas con gran exactitud. Estas herramientas ayudan a definir con precisión la cronología del proceso de rifting y brindan información sobre cómo se separarán finalmente las masas continentales de África Oriental.

También se puede apreciar a los países por donde pasa la gran grieta, incluidos: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Etiopía.

