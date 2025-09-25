La isla de Annobón —también llamada Anobón— es un territorio volcánico de apenas 17 km² situado en el Golfo de Guinea, en África central. Desde 1968 forma parte de Guinea Ecuatorial, tras independizarse de España. Según datos de Naciones Unidas, la isla constituye una de las provincias más aisladas y empobrecidas del país, con dificultades en materia de infraestructura, comunicaciones y servicios básicos. La población ronda los 5.000 habitantes, en su mayoría hablantes de un criollo portugués conocido como fá d’ambô, junto con el español.

En los últimos años, un grupo de activistas locales se ha autodenominado 'República de Annobón' y ha declarado de forma unilateral su independencia de Guinea Ecuatorial, aunque ningún Estado ni organismo internacional reconoce oficialmente esa aspiración.

En mayo de 2025, el dirigente annobonés Orlando Cartagena Lagar viajó a Buenos Aires para buscar apoyo político y diplomático, apelando a un supuesto vínculo histórico con el Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, el Gobierno argentino no ha emitido ningún reconocimiento oficial, limitándose las actividades del líder a encuentros académicos y con legisladores, sin efectos jurídicos ni diplomáticos.

¿Cuál es la relación o vínculo histórico con Argentina?

La relación histórica entre Annobón y Argentina se origina en el Tratado de El Pardo de 1778, cuando España y Portugal resolvieron viejas disputas coloniales. Según explicó National Geographic, en ese acuerdo la corona portuguesa cedió a España las islas de Annobón y Fernando Poo —hoy Bioko— a cambio de la Colonia del Sacramento, en la actual Uruguay.

A partir de entonces, ambos territorios africanos quedaron bajo la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Sin embargo, aquella integración fue más nominal que efectiva, ya que la presencia española en la isla se mantuvo débil hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la colonización efectiva.

Con la independencia de las naciones del Cono Sur, ese vínculo jurídico-administrativo se diluyó y Annobón permaneció como un enclave marginal del imperio español, hasta pasar en 1968 a formar parte de Guinea Ecuatorial.

En la actualidad, el dirigente annobonés Orlando Cartagena rescata este lazo poco conocido como argumento político: en entrevistas con medios argentinos como Radio Mitre sostuvo que no busca que Annobón se convierta en parte de Argentina, sino que el país actúe como “hermano y amigo” que respalde su causa independentista frente al régimen de Teodoro Obiang.

¿Qué países abarcó el Virreinato del Río de la Plata?

El Virreinato del Río de la Plata fue una entidad administrativa del Imperio español creada en 1776 por orden del rey Carlos III. Según fuentes históricas oficiales como el Archivo General de la Nación Argentina y la Enciclopedia Británica, este virreinato abarcó los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de partes del sur de Brasil y del norte de Chile.

Su capital se estableció en Buenos Aires, lo que le otorgó a esa ciudad un papel central en el comercio y la administración regional. La extensión del virreinato respondió a intereses estratégicos de la Corona: controlar mejor las fronteras del sur del continente, fortalecer la defensa frente a las incursiones portuguesas y británicas, y dinamizar el comercio a través del puerto de Buenos Aires, que reemplazó el monopolio de Lima en la región.

Este virreinato existió hasta 1810-1816, cuando comenzaron los procesos de independencia en sus distintos territorios, que dieron origen a los actuales Estados nacionales sudamericanos.