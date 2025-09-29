HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Un informe de CB Consultora Opinión Pública reveló cuáles fueron los alcaldes sudamericanos con mayor imagen positiva y negativa. El alcalde de Lima forma parte de este grupo.

De acuerdo con el ranking presentado por la empresa dedicada a estudios de opinión pública, la imagen negativa de los alcaldes de las principales capitales sudamericanas. Foto: Composición LR
La situación política en Sudamérica parece estar cada vez más fragmentada. La violencia, la inflación y la desaprobación han deteriorado la relación entre la ciudadanía y las autoridades, tanto en ciudades como en capitales e incluso a nivel nacional. Un informe de CB Consultora Opinión Pública reveló cuáles fueron los alcaldes sudamericanos con mayor imagen positiva y negativa durante septiembre de 2025.

De acuerdo con el ranking presentado por la empresa dedicada a estudios de opinión pública, la imagen negativa de los alcaldes de las principales capitales sudamericanas resulta preocupante: de los diez nombres incluidos en la lista, ocho presentan una mayor imagen negativa y seis superar el 55% en este indicador. El alcalde de Lima forma parte de este grupo.

Los alcaldes con más del 55% de imagen negativa en Sudamérica

Rafel López Aliaga (Lima), Mario Desbordes (Santiago), Ricardo Nunes (São Paulo), Carmen Meléndez (Caracas), Iván Arias (La Paz) y Luis Bello (Asunción) son los alcaldes que superan el 55% de imagen negativa en el informe publicado por CB Consultora Opinión Pública. Según informó Infobae, la consultora obtuvo estos resultados a partir de encuestas realizadas entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025.

Por otra parte, aunque fuera de la franja de quienes superan el 55% de desaprobación, Pabel Muñoz (Quito) y Jorge Macri (Buenos Aires) aparecen en la estadística de los que superan el 50%. En total, son ocho los alcaldes que registran un mayor porcentaje de imagen negativa.

  • Pabel Muñoz (50,5% en imagen negativa)
  • Jorge Macri (51,0% en imagen negativa)
  • Rafel López Aliaga (56,2% en imagen negativa)
  • Mario Desbordes (55,8% en imagen negativa)
  • Ricardo Nunes (55,3% en imagen negativa)
  • Carmen Meléndez (60,7% en imagen negativa)
  • Iván Arias (78,5 % en imagen negativa)
  • Luis Bello (62,2% en imagen negativa)

Los únicos alcaldes con una mayor imagen positiva en el ranking

Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Mario Bergara (Montevideo) son los únicos alcaldes de Sudamérica que registran un mayor porcentaje de imagen positiva que negativa, según el informe publicado por CB Consultora Opinión Pública. Con un 55,3% y un 53,9, respectivamente, ambos lideran el listado de los que cuentan con la mayor aprobación ciudadana.

Cabe indicar que, Galán inició su gestión como alcalde mayor de Bogotá el 1 de enero de 2024, tras imponerse en las elecciones locales de 2023, mientras que Bergara asumió como intendente de Montevideo el 11 de julio de 2025, en remplazo de Carolina Cosse.

El ranking completo de imagen positiva y negativo a los alcaldes en Sudamérica. Gráfico: CB Consultora Opinión Pública.

El ranking completo de imagen positiva y negativo a los alcaldes en Sudamérica. Gráfico: CB Consultora Opinión Pública.

