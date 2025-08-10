Un equipo de arqueólogos descubrió una antigua ciudad en la selva amazónica, que estaba organizada por una compleja red de caminos y canales. Según Stephen Rostain, profesor del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el hallazgo confirma que existió una civilización urbana avanzada que se mantuvo oculta por la espesa vegetación de la zona durante siglos.

Ubicada en la zona de Upano, en Ecuador y cerca de la frontera de Perú, esta ciudad antigua nos muestra una imagen diferente a lo que se creía de las civilizaciones amazónicas, de que solo fueron nómadas o se constituían en pequeñas aldeas dispersas. Las sociedades precolombinas de la Amazonía eran más desarrolladas y fueron capaces de adaptarse a la selva, según los análisis realizados.

La investigación encontró montículos de tierra que se cree que son la base de hogares antiguos. Foto: Stephen Rostain

La ciudad oculta bajo la vegetación amazónica

El descubrimiento de esta antigua ciudad fue posible gracias al uso de la tecnología LiDAR, que permitió a los investigadores mapear más de 300 kilómetros cuadrados de la selva amazónica e identificar las estructuras subterráneas. Los arqueólogos identificaron alrededor de 6,000 plataformas rectangulares, algunas de hasta 140 metros de largo, que formaban una red de áreas residenciales y ceremoniales. Estas plataformas fueron construidas sobre colinas y presentaban un nivel de sofisticación arquitectónica inesperada para la región amazónica.

El mapeo en la Amazonía ecuatoriana revela antiguas calles bordeadas de casas. Foto: Stephen Rostain

"Este descubrimiento ha demostrado que existía un equivalente de Roma en la Amazonia", afirmó Rostain. "Las personas que vivían en estas sociedades no eran seminómadas perdidos en la selva buscando alimento. No eran las pequeñas tribus de la Amazonia que conocemos hoy. Eran personas altamente especializadas: excavadores, ingenieros, agricultores, pescadores, sacerdotes, jefes o reyes. Era una sociedad estratificada, una sociedad especializada, así que sin duda hay algo de Roma", explicó.

¿Cómo era la vida en la antigua ciudad del Amazonas?

Las estructuras de la ciudad nos muestran pistas de cómo era la vida en los pueblos amazónicos desde hace miles de años. Los arqueólogos sugieren que los residentes de esta ciudad practicaban una agricultura avanzada, cultivando maíz y batata, y producían bebidas fermentadas. Las excavaciones también han descubierto fosos, viviendas y herramientas como piedras para moler semillas, lo que señala una organización social más compleja y diversa de lo que se creía.

Extensión de la ciudad con la tecnología LiDAR. Foto: Stephen Rostain

Además, las excavaciones revelaron fosos defensivos, viviendas y herramientas, entre ellas piedras para moler semillas. Las sociedades amazónicas habitaban en estructuras organizadas en torno a plazas centrales y plataformas que servían tanto para viviendas como para ceremonias religiosas. La ciudad fue construida hace unos 2.500 años y, según los arqueólogos, la gente vivió allí hasta hace unos 1.000 años.

Infraestructura sofisticada en la antigua ciudad amazónica

Lo más impresionante del hallazgo es la red de caminos que conectaba las diferentes plataformas y áreas de la ciudad. Estos caminos, algunos de los cuales se extendían hasta 25 kilómetros, presentan una construcción recta con ángulos precisos, lo que demuestra una planificación urbana avanzada. Los investigadores también han identificado canales y zanjas a ambos lados de los caminos, los cuales podrían haber servido para gestionar el agua de la región, un elemento vital en el ecosistema amazónico.

El profesor Rostain comentó que al comienzo de su carrera los expertos creían que no habían vivido grupos antiguos en el Amazonas, y que quizás no valía la pena hacer esta investigación. "Pero soy muy testarudo, así que lo hice de todos modos. Ahora debo admitir que estoy muy feliz de haber hecho un descubrimiento tan grande", dijo a la BBC.