Ciencia

¿Cambia la historia de América? Arqueólogos revelan importante hallazgo en una ciudad perdida en el desierto de Perú

Arqueólogos en Perú han descubierto Peñico, una ciudad de casi 3.800 años vinculada a la civilización Caral, que revela su vida pacífica, comercio, rituales y adaptación a desastres naturales.

Descubrimiento en Peñico revela vestigios de la antigua civilización Caral. Foto: National Geographic
Descubrimiento en Peñico revela vestigios de la antigua civilización Caral. Foto: National Geographic

A cuatro horas al norte de Lima, en el árido Valle de Supe, arqueólogos revelaron Peñico, un asentamiento de la antigua civilización Caral que permaneció oculto bajo el desierto por milenios. Sus descubridores afirman que este hallazgo cambia la comprensión de las primeras sociedades urbanas en América y su forma de enfrentar crisis sin conflictos.

Bajo la dirección de la arqueóloga Ruth Shady, el equipo documentó cerca de 18 estructuras, entre templos ceremoniales y conjuntos residenciales. Peñico muestra cómo la sociedad Caral logró adaptarse al cambio climático y al colapso de sus centros urbaos principales, manteniendo la vida cultural, el comercio y las relaciones pacíficas con otras poblaciones.

¿Qué hallazgos en Peñico muestran la cultura, el arte y la convivencia pacífica de los Caral?

Las excavaciones en Peñico revelaron figuras de yeso, collares y esculturas talladas en hueso, incluyendo una calavera modelada y una escultura de una mujer con un elaborado peinado y rostro pintado de rojo con pigmento de hematites. Estos hallazgos indican que, incluso frente a la reducción de población y la migración a nuevos lugares, la comunidad invertía en arte y rituales para mantener su identidad y cohesión social.

Asimismo, los arqueólogos encontraron 32 flautas traversas, algunas hechas con hueso de pelícano y otras decoradas con monos y cóndores, lo que refleja el intercambio cultural con personas de regiones distantes. La ausencia de armas y fortificaciones evidencia que los Caral mantenían relaciones pacíficas y confiaban en el comercio y la cooperación más que en la confrontación bélica.

¿Qué características hacen que la civilización Caral sea notable en comparación con otras civilizaciones contemporáneas?

Caral sobresale por su enfoque pacífico y su organización basada en comercio, música, rituales y consenso social, sin muros defensivos ni evidencias de conflicto armado. A diferencia de los aztecas, mayas o incas, los Caral desarrollaron un sistema urbano sostenible que priorizaba la cooperación y la cultura. La arquitectura incluye anfiteatros diseñados para resistir sismos y con acústica única, además de plazas circulares que servían como espacios administrativos y ceremoniales.

La posición estratégica de Caral en el Valle de Supe permitía conectar la costa Pacífica con los Andes y la selva amazónica, fomentando el intercambio de alimentos, minerales y animales exóticos. Incluso ante sequías prolongadas, la comunidad de Peñico logró sobrevivir al establecerse cerca de una fuente de agua proveniente de los glaciares, manteniendo sus redes comerciales y rituales sin recurrir a la guerra, lo que demuestra una capacidad de adaptación notable y lecciones aplicables aún hoy frente al cambio climático.

