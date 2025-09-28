HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Los 10 países más innovadores de América Latina, según el Índice Global de Innovación (IGI) 2025: Perú en el top

América Latina sigue fuera del top 50 del ranking global de innovación. El Índice Global de Innovación 2025 advierte sobre una baja eficiencia en la conversión de inversión en resultados.

El IGI reveló el ranking latinoamericano de los países más innovadores en 2025.
El IGI reveló el ranking latinoamericano de los países más innovadores en 2025. | Composición LR

El Índice Global de Innovación 2025 (IGI), publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), analiza el desempeño innovador de 139 economías a partir de más de 80 indicadores. Estos se agrupan en pilares como infraestructura, instituciones, conocimiento, capital humano, sofisticación de mercado y producción creativa. En esta edición, se reveló el top 10 de los países más innovadores de América Latina, con Perú logrando una posición destacada dentro del grupo.

Aunque ninguna nación latinoamericana figura entre los 50 primeros del ranking de innovación mundial, el informe resalta mejoras parciales en áreas como la generación científica y la infraestructura. Sin embargo, persiste un desafío clave: la baja conversión de insumos en resultados concretos, lo que refleja la necesidad de sistemas más eficientes y políticas públicas sostenibles.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

lr.pe

Los 10 países más innovadores de América Latina en 2025

El ranking de innovación en América Latina mantiene a Chile como líder regional, seguido por Brasil y México. Perú se ubica en la octava posición, superando a Panamá y República Dominicana, y mostrando avances relevantes dentro del contexto latinoamericano.

Ranking regional:

  1. Chile
  2. Brasil
  3. México
  4. Uruguay
  5. Colombia
  6. Costa Rica
  7. Argentina
  8. Perú
  9. Panamá
  10. República Dominicana

Chile consolida su liderazgo por sus fortalezas en infraestructura y sofisticación de mercado, con indicadores como la matrícula terciaria y la capitalización bursátil entre los más destacados a nivel global. Perú, por su parte, mejora en capital humano y producción científica, aunque todavía enfrenta dificultades para convertir ese conocimiento en innovación aplicada.

República Dominicana, en el décimo lugar regional, registra avances en instituciones e infraestructura, pero presenta debilidades en resultados, con una de las puntuaciones más bajas en ese componente. Fortalecer sus ecosistemas tecnológicos y aumentar la inversión en I+D se vuelve prioritario para mejorar su desempeño.

Ranking regional de América Latina.

Ranking regional de América Latina.

PUEDES VER: Las rutas de la droga en América Latina, los pasos del crimen que mueve millones de dólares

lr.pe

El país más innovador del mundo, según el Índice Global de Innovación (IGI)

Suiza lidera el IGI 2025 por decimoquinto año consecutivo, destacando en todos los pilares evaluados. Su fortaleza en infraestructura digital, alta inversión en investigación y desarrollo y un marco institucional sólido la consolidan como referente mundial en competitividad e innovación.

El ranking de innovación mundial 2025 se completa con potencias que han consolidado ecosistemas altamente eficientes:

Top 5 global:

  • Suiza
  • Suecia
  • Estados Unidos
  • Corea del Sur
  • Singapur

Suecia sobresale por su capital humano y producción científica, Estados Unidos por su liderazgo en capital de riesgo y clústeres de innovación, Corea del Sur por su modelo centrado en tecnologías avanzadas y patentes respaldado por políticas estatales, y Singapur por su entorno regulatorio y educación técnica, aunque con margen para mejorar en resultados creativos.

Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y China completan el top.

Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y China completan el top.

PUEDES VER: La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

lr.pe

Puestos globales de los países más innovadores de América Latina, según el IGI 2025

El IGI 2025 ubica a los países latinoamericanos entre los puestos 51 y 97 del ranking global, con una constante: persiste una amplia brecha entre los insumos destinados a innovación y los resultados obtenidos. Aunque la región invierte en formación académica, investigación y desarrollo, aún carece de mecanismos eficaces para transformar ese esfuerzo en innovación aplicada.

Ranking mundial de América Latina 2025:

  • Chile – Puesto 51
  • Brasil – Puesto 52
  • México – Puesto 58
  • Uruguay – Puesto 68
  • Colombia – Puesto 71
  • Costa Rica – Puesto 72
  • Argentina – Puesto 77
  • Perú – Puesto 80
  • Panamá – Puesto 82
  • República Dominicana – Puesto 97

Los resultados del índice de innovación indican que Chile y Brasil muestran una mejor correspondencia entre recursos invertidos y logros obtenidos. En contraste, economías como República Dominicana y Perú enfrentan barreras estructurales que limitan el desarrollo de ecosistemas innovadores sostenibles.

Entre 2015 y 2024, la inversión en I+D en América Latina cayó de 62.08 mil millones a 55.03 mil millones de dólares. A su vez, el capital de riesgo se redujo un 27.5% en 2023 y otro 20% en 2024. Sin embargo, el volumen de publicaciones científicas creció de 77 mil a 102 mil, lo que refleja un avance en capital humano y ciencia en Latam, aunque aún con bajo impacto en términos de transferencia tecnológica.

La región necesita estrategias más efectivas para fortalecer sus startups y ecosistemas innovadores, así como una mayor articulación entre gobiernos, universidades y empresas. Sin una visión integrada y sostenida, continuará rezagada frente a las economías líderes en innovación.

