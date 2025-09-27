HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Coche bomba explota frente a cárcel de Ecuador tras una semana en la que se registraron diferentes amotinamientos

La situación carcelaria en Ecuador se agrava, con masacres recientes que reflejan el desafío de las bandas criminales al Estado. El gobierno afirma mantener el control en las prisiones bajo supervisión militar.

El SNAI informó que la explosión de un coche bomba ocurrida la noche del viernes frente a la puerta principal de la cárcel Regional de Guayaquil. Foto: AFP.
El SNAI informó que la explosión de un coche bomba ocurrida la noche del viernes frente a la puerta principal de la cárcel Regional de Guayaquil. Foto: AFP.

El atentado con coche bomba frente a la Cárcel Regional de Guayaquil intensificó la tensión en Ecuador. El ataque, ocurrido apenas un día después de un intento de asesinato contra el director de la prisión, se suma a una ola de violencia que incluye recientes motines con decenas de reclusos muertos. Las acciones llevaron a un reforzamiento militar y policial en la zona.

"Ante la alerta por la explosión de un artefacto en los exteriores del Centro Carcelario del Guayas (provincia de la que Guayaquil es capital) personal especializado se encuentra desplegado en territorio", informó la Policía. El organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI) indicó que la explosión se dio en la zona conocida como Guayas 1, la mayor cárcel del sistema penitenciario de Guayaquil.

No se registraron víctimas ni fugas

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes (SNAI) informó que la explosión de un coche bomba ocurrida la noche del viernes frente a la puerta principal de la cárcel Regional de Guayaquil, una de las más grandes de Ecuador, no dejó víctimas ni entre la población penitenciaria ni entre el personal de las instituciones. La entidad precisó que tampoco se registraron fugas.

Tras la detonación, "se establecieron todos los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden alrededor del perímetro penitenciario (...) De momento se ejecutan investigaciones pertinentes para dar con los responsables", añadió SNAI en un comunicado.

Explosión fue registrada en cámara de seguridad

La explosión ocurrió cerca de las 20:15 hora local (01:15 GMT) y fue registrada por una cámara de vigilancia ubicada frente al acceso principal de la Cárcel Regional de Guayaquil. El video captó el momento en que una camioneta todoterreno llegó en dirección contraria hasta las inmediaciones de la entrada y, a pocos metros de la puerta, se produjo la detonación, que incluso pareció sorprender al propio conductor.

En las imágenes se observa cómo el hombre, que llevaba una gorra blanca, salta del vehículo en movimiento tras la explosión, cae al suelo y consigue levantarse para huir corriendo hacia el otro lado de la carretera, mientras el automóvil queda envuelto en llamas.

La violencia aumenta en las cárceles de Ecuador

El estallido de violencia puso en alerta a todo el país, pues en menos de una semana las cárceles ecuatorianas se convirtieron en escenario de una serie de masacres coordinadas, que revelan la capacidad de las bandas criminales para desafiar al Estado.

Las autoridades señalaron que los ataques no solo respondieron a disputas internas por el control del narcotráfico, sino también a represalias contra medidas de seguridad adoptadas recientemente en los centros penitenciarios. La brutalidad de los hechos, que incluyó ejecuciones y decapitaciones, ha encendido nuevamente el debate sobre la crisis carcelaria en Ecuador.

Sin embargo, tras las matanzas de esta semana, Daniel Noboa dijo el viernes en una entrevista con el canal Ecuavisa que su gobierno mantiene el control dentro de las prisiones, a cargo de militares, y dijo que "en menos de tres horas estuvo neutralizado" el enfrentamiento entre presos. También anunció que "en cuatro o cinco semanas estará lista la cárcel" de máxima seguridad que construye en Santa Elena.

