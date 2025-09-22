HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

“Es mi hermano”: video de tiktoker ayudó a familia colombiana a ubicar a pariente desaparecido desde 2023

Una grabación publicada por la influencer ecuatoriana Amy Solano permitió a la familia de Diego Londoño identificarlo tras dos años sin noticias. El video superó los 32 millones de visualizaciones en TikTok.

Diego Londoño no recuerda ni su nombre ni su país de origen debido a una amnesia severa desarrollada hace más de cinco años. Foto: composiciónLR/TikTok
Diego Londoño no recuerda ni su nombre ni su país de origen debido a una amnesia severa desarrollada hace más de cinco años. Foto: composiciónLR/TikTok

La historia de Diego Londoño, un ciudadano colombiano reportado como desaparecido desde 2023, ha dado un giro inesperado gracias a un video difundido en TikTok por la tiktoker ecuatoriana Amy Solano. El clip, aparentemente casual, se convirtió en una herramienta clave para la localización del hombre, quien sufre de pérdida total de memoria, según sus allegados.

El hecho ocurrió en la ciudad de Machala, Ecuador, cuando la influencer grababa uno de sus habituales contenidos en su tienda. Sin preverlo, un hombre apareció saludando desde la ventana, y ese gesto espontáneo terminó por viralizarse a nivel internacional. La familia Londoño, desde Medellín, lo reconoció de inmediato.

PUEDES VER: Niñera venezolana en EE. UU. se hace viral por el método con que inculca su cultura a los niños que cuida: "merecen nacionalidad ya"

lr.pe

¿Cómo apareció Diego Londoño en el video de la tiktoker?

La grabación, publicada en la cuenta de TikTok de Amy Solano, mostraba a la empresaria frente al espejo de su tienda en la Provincia de El Oro. De fondo, un hombre se asoma por la ventana y saluda con gentileza. Ese momento fue acompañado por la canción Día de suerte, de Alejandra Guzmán, lo que le dio un tono emocional al clip.

El video superó los 32 millones de visualizaciones y acumuló más de 2,6 millones de ‘me gusta’, generando todo tipo de comentarios. Algunos usuarios confundieron al hombre con otro creador de contenido, mientras que otros bromearon sobre su apariencia. Sin embargo, un mensaje destacó entre la multitud.

“Él es Diego Londoño, mi hermano. Lo buscamos hace dos años”, escribió Lucía Londoño. Pronto se sumaron otros miembros de la familia, como Marta y Olga Judith Londoño, quienes confirmaron su identidad. Desde Medellín, Marta expresó su gratitud: “Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel”.

Comentario de Lucía Londoño en el video de Amy Solano. Foto: TikTok

Comentario de Lucía Londoño en el video de Amy Solano. Foto: TikTok

Diego Londoño padece de pérdida total de memoria, según su familia

Los familiares informaron que Diego Londoño tiene 41 años y desde hace más de cinco años sufre una severa pérdida de memoria. Esta condición le impide recordar datos básicos como su nombre, su país de origen o el rostro de sus seres queridos. Su paradero se volvió incierto en 2023, y desde entonces no habían podido ubicarlo.

A raíz del video, se conocieron nuevos datos. Aunque algunos reportes preliminares sugieren que el hombre podría haber cruzado a Perú, aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades. Hasta el momento, la Policía de Ecuador no ha emitido declaraciones formales sobre el caso.

La situación ha movilizado a miles de personas en redes sociales, quienes han enviado mensajes de apoyo e intentan aportar información sobre el paradero de Londoño. Entre los comentarios, abundan testimonios de personas que aseguran haberlo visto, lo que ha motivado una especie de búsqueda colectiva digital.

¿Qué dijo la tiktoker ecuatoriana tras ponerse en contacto con la familia?

Luego de identificar al hombre como Diego Londoño, Amy Solano publicó dos videos adicionales explicando el caso. Confirmó que está colaborando con los parientes del colombiano y que recibió indicaciones sobre cómo interactuar con él si lo vuelve a ver.

“Me han guiado sobre cómo acercarme, cómo hablarle y qué evitar. Es una persona noble, sin agresividad. Simplemente perdió todos sus recuerdos. No sabe cómo se llama ni de dónde viene”, dijo la influencer ecuatoriana en uno de sus videos recientes.

Solano también hizo un llamado a sus seguidores para que reporten cualquier información útil que permita un reencuentro. “Hablo con su familia y están desesperados por verlo de nuevo, pero también agradecidos de saber que está vivo. Yo lo voy a encontrar. Con la bendición de Dios, lo voy a lograr”, afirmó.

