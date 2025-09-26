Nicaragua: Daniel Ortega dice que EE.UU. quiere robarle el petróleo a Venezuela con despliegue naval

El presidente Daniel Ortega es un firme aliado de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que el gobierno de Estados Unidos quiere robarle las reservas de petróleo a Venezuela con el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

"Condenamos el desplazamiento de fuerzas militares que hace Estados Unidos aquí en Latinoamérica con el cuento de que Venezuela es la gran exportadora de la cocaína", declaró Ortega.

En su discurso, Ortega aseguró que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo y eso es lo que andan buscando los norteamericanos: adueñarse del petróleo venezolano.

"Robarle el petróleo al pueblo venezolano, inventando que la coca llega, sale, de esos países del sur y que luego se consume en los Estados Unidos", agregó Ortega en su discurso durante el acto por el 46º aniversario de la Policía en Managua.

Como se recuerda, Donald Trump desplegó hace ocho buques y un submarino en el Caribe para combatir el narcotráfico después de acusar a Nicolás Maduro de tener vínculos con un supuesto "Cartel de los soles".

Nicolás Maduro, que considera una amenaza el despliegue militar, convocó a un simulacro de preparación ante desastres naturales (por sismos recientes) y conflictos armados.

Por su parte, el presidente nicaragüense aseguró que el operativo militar antidrogas de Estados Unidos era una completa 'payasada' y que su objetivo era derrocar gobiernos latinoamericanos.

Ortega, exguerrillero de 79 años que llegó al poder en 2007, es un firme aliado de Nicolas Maduro y es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa Rosario Murillo, nombrada copresidenta.

En los últimos meses, se ha visto a Ortega caminar con dificultad y semblante pálido, debido a que padece lupus e insuficiencia renal, por lo que analistas opositores aseguran que Rosario Murillo allana el camino para la sucesión.