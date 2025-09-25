HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ataque en escuela secundaria de Brasil deja dos adolescentes muertos y tres heridos: medios acusan guerra de bandas

Las autoridades creen que el tiroteo está relacionado con disputas entre bandas de narcotráfico en el país. Una de las víctimas tenía drogas y material de empaque en el momento del ataque, según CNN Brasil.

El portal CNN Brasil señaló que con una de las víctimas se encontró una cantidad no precisada de droga. Foto: AFP.
El portal CNN Brasil señaló que con una de las víctimas se encontró una cantidad no precisada de droga. Foto: AFP.

Este jueves 25 de septiembre un tiroteo sacudió a la Escuela Estadual Professor Luiz Felipe, en Sobral, estado de Ceará, Brasil. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública, personas no identificadas dispararon desde la acera hacia un grupo de alumnos que se encontraba en el estacionamiento durante el recreo. El ataque dejó como saldo dos adolescentes muertos, de 16 y 17 años, y tres heridos, de los cuales dos recibieron el alta médica el mismo día, de acuerdo con la Agencia Brasil y la prensa local.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el episodio estaría vinculado con la disputa entre bandas criminales por el control del tráfico de drogas en la región. El portal CNN Brasil señaló que con una de las víctimas se encontró una cantidad no precisada de droga, una balanza de precisión y material de empaque, lo que refuerza la hipótesis de que la violencia tiene relación con el narcotráfico.

El ataque causó conmoción en la comunidad educativa y en todo el estado de Ceará, que en los últimos años ha sufrido repetidos episodios de violencia urbana. Como medida preventiva, las clases en la escuela fueron suspendidas el día siguiente, informó el diario El País.

"Los sospechosos dispararon desde la acera"

"Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las víctimas en el estacionamiento", señala el comunicado enviado a EFE por la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará. La misma institución indicó que se están empleando todos los esfuerzos de las fuerzas de seguridad "para localizar y capturar a los involucrados en las muertes de dos adolescentes, aún no identificados formalmente".

En paralelo, el gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, lamentó los hechos y los calificó de "gravísimos e intolerables" en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Aunque no fueron apuntados los motivos del ataque, la Secretaría de Seguridad confirmó que las investigaciones avanzan y que ya se están realizando los peritajes pertinentes para esclarecer el caso. Las autoridades insistieron en que la prioridad es detener a los responsables y dar respuesta a la gravedad del episodio, que ha causado conmoción tanto en la comunidad educativa como en todo el estado.

Ceara tiene el tercer mayor número de muertes

El Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia en el país, señala que Ceará tiene el tercer mayor número de muertes violentas. La tasa de muertes violentas en el estado fue de 37,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, un aumento del 11 % en comparación con 2023.

En cuanto a la violencia en las escuelas, no se trata de un episodio aislado. En 2022, un adolescente abrió fuego contra tres compañeros de clase en otra escuela de Sobral, matando a uno. Según medios locales como Metrópoles, el ataque de aquel año ya había encendido las alarmas sobre la seguridad en los centros educativos de la región.

