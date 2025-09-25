Este país de Sudamérica desafía a Brasil como el nuevo reemplazo de EE. UU. en las compras de soja de China

Argentina compite con Brasil para convertirse en el reemplazo de EE. UU. que China busca para la soja. | Composición LR

Argentina ha irrumpido con fuerza en el comercio de soja con China, tras una medida económica que reactivó su capacidad exportadora. Con la suspensión de impuestos a la exportación, el país sudamericano cerró ventas por más de 2,27 millones de toneladas, superando el récord mensual anterior alcanzado en 2015.

Este giro ha llamado la atención del sector agrícola mundial, ya que Estados Unidos solía abastecer a China entre octubre y febrero. Sin embargo, hasta el 11 de septiembre, no había concretado ni una sola venta a ese destino, algo inédito desde 1999, según datos oficiales. Esta situación ha generado preocupación entre los productores estadounidenses, mientras Argentina se posiciona como un actor clave en el momento más estratégico del año.

¿Por qué China empezó a comprarle soja a Argentina?

La decisión de China de adquirir soja argentina responde directamente a una política fiscal implementada por el gobierno de Buenos Aires. El lunes anterior, se anunció la suspensión temporal de impuestos a la exportación de cultivos, incluyendo la soja, con el objetivo de atraer dólares y estabilizar el tipo de cambio. El límite de recaudación de US$7.000 millones se alcanzó en solo dos días, acelerando las operaciones.

Como respuesta inmediata, los compradores chinos ampliaron sus pedidos de 20 a al menos 35 cargamentos, según fuentes del sector. La mayor parte será cargada en noviembre, justo en el período donde EE. UU. solía liderar las ventas. Esta reconfiguración en las compras del país asiático deja a la soja argentina como reemplazo temporal de Estados Unidos, en una dinámica que también introduce un nuevo rival para Brasil.

Aunque Brasil mantiene su dominio como proveedor durante la primera mitad del año, la irrupción argentina en esta ventana comercial desafía directamente su hegemonía en el suministro de oleaginosas a China.

Principales beneficios del comercio chino en Argentina

El impulso de estas operaciones representa un alivio financiero inmediato para el sector agrícola argentino. Gracias a la eliminación momentánea de tributos, los exportadores han conseguido colocar grandes volúmenes a precios competitivos en un contexto internacional de alta demanda. La cifra alcanzada supera el máximo histórico de julio de 2015, cuando China importó 2,23 millones de toneladas.

Los compradores incluyen empresas chinas estatales y privadas, así como traders globales con presencia en el mercado argentino. Algunos contratos se pactaron para la entrega inmediata y otros se programaron para el próximo año, una señal de confianza en la nueva cosecha.

Este nuevo posicionamiento no solo genera ingresos rápidos para Argentina, sino que también introduce una variable en la guerra comercial agrícola global. Con Estados Unidos desplazado y Brasil ante un posible competidor regional, la soja argentina gana protagonismo como proveedor confiable para el mercado chino, donde sigue siendo esencial como insumo para alimentación animal y producción de aceite comestible.