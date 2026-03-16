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Irán advierte que Milei cruzó "una línea roja” tras llamarlo enemigo de Argentina y promete una "respuesta proporcionada”

El diario Tehran Times señala que la administración de Buenos Aires, alineada con EE.UU. e Israel, pone en riesgo la estabilidad de América Latina.

Javier Milei calificó a Teherán como los enemigos de su gobierno durante su reciente alocución en la Yeshiva University en marzo de 2026.
Javier Milei calificó a Teherán como los enemigos de su gobierno durante su reciente alocución en la Yeshiva University en marzo de 2026. | Composición LR/AFP

Irán amenazó al presidente Javier Milei mediante un editorial en el diario Tehran Times tras la catalogación del régimen islámico como "enemigo" de Argentina. El texto, firmado por Saleh Abidi Maleki, sostiene que el mandatario cruzó una "línea roja" bajo la influencia de intereses sionistas. Ante este escenario de confrontación diplomática, el medio oficialista advirtió de forma contundente que no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno en Buenos Aires.

La publicación rechazó las acusaciones sobre el atentado a la AMIA de 1994 y calificó a la nación austral como el ‘Israel de América Latina’ debido a su actual política exterior. Teherán sugirió una futura “respuesta proporcionada” frente al proyecto de “iranofobia” que, según su visión, lidera el país sudamericano sin pruebas verificables.

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El alineamiento con EE.UU. e Israel

El diario oficialista advirtió que la administración de Milei pone en riesgo la estabilidad de Latinoamérica al priorizar una alianza estratégica con Tel Aviv y Washington sobre los intereses nacionales. Teherán acusa al mandatario argentino de sumarse a una agenda internacional hostil y resalta su autodefinición ideológica. Según el régimen iraní, este alineamiento con las potencias occidentales representa un proyecto de expansión de influencia que compromete la seguridad regional.

La crisis diplomática escaló tras el cierre de la embajada argentina en Irán durante 2025, decisión vinculada a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares persas.

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Postura argentina sobre Irán y la guerra

Javier Milei calificó a Teherán como los enemigos de su gobierno durante su reciente alocución en la Yeshiva University en marzo de 2026. El mandatario fundamentó esta postura en la responsabilidad de dicha nación sobre los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. La administración actual ratifica así su compromiso con la justicia para las víctimas y sostiene una vigilancia activa frente a las agresiones externas, bajo la sentencia directa del jefe de Estado: “No podemos quedarnos indiferentes ante el terrorismo que Irán ha patrocinado”.

Sobre la guerra en Medio Oriente, Buenos Aires defiende el derecho de defensa del Estado israelí y condena las acciones iraníes para salvaguardar la seguridad internacional. El Ejecutivo actual profundiza la distancia con las estrategias diplomáticas de gestiones previas, mientras consolida una alianza estratégica con EE.UU. para neutralizar amenazas globales en el escenario contemporáneo.

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