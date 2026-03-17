Gobierno de Javier Milei oficializa la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Argentina se desvincula de la OMS pese a las advertencias de expertos. | Foto: Composición LR | AFP

Argentina se desvincula de la OMS pese a las advertencias de expertos. | Foto: Composición LR | AFP

Argentina formalizó este martes su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei en medio de cuestionamientos al rol del organismo durante la pandemia del COVID-19. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales.

El funcionario precisó que la salida se hace efectiva al cumplirse un año de la notificación realizada el 17 de marzo de 2025, formal enviada por el país, en línea con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

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Asimismo, aseguró que la República Gaucha continuará promoviendo la cooperación internacional en salud mediante acuerdos bilaterales y espacios regionales, priorizando su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.

Decisión de Estado

La determinación de abandonar la entidad había sido anunciada el año pasado. Desde entonces, el Ejecutivo rioplatense sostuvo duras críticas contra el organismo, especialmente por su gestión durante la situación epidemiológica global.

Según el Gobierno, las políticas promovidas por la OMS, como las cuarentenas, generaron graves consecuencias económicas a nivel mundial. En esa línea, también cuestionó el respaldo de la institución antes mencionada a la administración del expresidente Alberto Fernández, señalando que las medidas adoptadas durante la crisis afectaron a trabajadores, empresas y al sistema educativo.

Críticas de la salida

La decisión fue rechazada por diversos especialistas en salud pública. El exministro Adolfo Rubinstein advirtió que abandonar la institución implica quedar al margen de políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y mecanismos de preparación ante futuras pandemias.

En la misma línea, Marcelo García Diéguez, exdirector de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación y profesor asociado de la Universidad Nacional del Sur (UNS), subrayó para el diario La Nación que la participación en organismos multilaterales permite a los países influir, aunque sea de forma limitada, en la agenda médica internacional.

Además, la desvinculación podría afectar el acceso a asistencia técnica, financiamiento de estudios y coordinación con otras regiones en materia de salud.