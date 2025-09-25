Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

Rafael López Aliaga se ubica en el cuarto puesto de alcaldes con mayor desaprobación en Sudamérica. Foto: MML.

Rafael López Aliaga se ubica en el cuarto puesto de alcaldes con mayor desaprobación en Sudamérica. Foto: MML.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se encuentra en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación en Sudamérica, según la CB Consultoría. De acuerdo, con las encuestas del mes de septiembre, el burgomaestre cuenta con 56.% de rechazo popular y se ubica en el cuarto puesto de la lista.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por detrás de López Aliaga se encuentra la alcaldesa de Caracas, Venezuela, Carmen Meléndez, con 60.7% de desaprobación; Luis Bello, titular del municipio de Asunción, Paraguay, con 62.2%; Iván Arias, de la alcaldía de La Paz, Bolivia, con 78.5%.

TE RECOMENDAMOS La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

Encuesta de Rafael López Aliaga con 56.2% de desaprobación

Por otro lado, el titular de la Municipalidad de Lima cuenta con 41.7%, ubicándose en el quinto lugar, por delante de Mario Desbordes, alcalde de Santiago, Chile, con 41.2%; Ricardo Nunes, de São Paulo, Brasil, con 38.8%; Meléndez con 35.7%, Arias, con 19.9%, y Bello con 12.6%.

Los burgomaestres que cuenta con mayor aprobación que López Aliaga son los alcaldes de Bogotá, Carlos F. Galán, con 55.3%; Mario Bergara, de Montevideo, Uruguay, con 53.9%; Pabel Muñoz, de Quito, Ecuador, con 48.4%; y Jorge Macri, de Buenos Aires, Argentina, con 47.2%.

PUEDES VER: Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

Ranking de alcaldes de Sudamérica

Para el estudio se encuestó a 5.120 personas, aproximadamente entre 456 y 597 ciudadanos por cada capital de los países sudamericanos, entre el 18 y el 22 de septiembre. Además, la encuesta tiene +/- 4.5 de margen de error y un 95% de confianza.

Ranking de aprobación de los gerentes de la Municipalidad de Lima

CB Consultoría también reveló el ranking de desaprobación y los gerentes de Lima. Todos tienen algo en común: ninguno cuenta con más de 28% de aprobación y cuentan con más de 28% de desaprobación.

El gerente de fiscalización, Mariella Falla, figura con mayor desaprobación (45.9%). La siguen el jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, Raúl Fernández (42.6%), la gerente de movilidad urbana, Elvira Moscoso (42.3%).