La movilización en Argentina ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre. | composición LR

La movilización en Argentina ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre. | composición LR

El miércoles 24 de septiembre, miles de argentinos se movilizaron en varias ciudades para exigir justicia por el triple feminicidio en Buenos Aires. Las manifestaciones, convocadas principalmente por Ni Una Menos, colmaron plazas y parques en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Salta. Los protestantes exigieron un alto a la violencia de género y cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei.

La movilización ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre. El lema "Ni una menos, vivas nos queremos" se escuchó en las concentraciones, donde se levantaron banderas y carteles exigiendo justicia. Participaron organizaciones feministas, colectivos sociales y numerosos autoconvocados.

PUEDES VER: Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Axel Kicillof vinculó los feminicidios a un "grupo narco internacional"

La marcha por el triple feminicidio tuvo un gran alcance, con miles de personas en las calles de Argentina. La convocatoria surgió luego del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, quienes fueron vistas por última vez el 19 de septiembre.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el caso y vinculó el triple feminicidio con el accionar de un "grupo narco internacional". Durante la marcha, los asistentes también criticaron al gobierno de Javier Milei por lo que consideran una respuesta insuficiente frente a la violencia contra las mujeres y la falta de protocolos adecuados en la investigación de estos casos.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de triple feminicidio?

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro personas vinculadas al triple feminicidio: un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar del hallazgo de los cuerpos, y una pareja identificada como los propietarios de la vivienda donde se hallaron los cadáveres.

El caso se investiga como un posible acto de venganza relacionado con el narcotráfico, ya que se presume que las jóvenes cayeron en una trampa organizada por una red internacional de narcos. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron engañadas y subieron a una camioneta creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban siendo atrapadas por la organización criminal.

El perito criminalista Enrique Prueger dijo a La Nación que el caso tiene todas las características de un "femicidio en masa", y que las circunstancias del crimen apuntan a la participación de un sicario. El experto sugiere que el asesinato fue ejecutado por un único autor. Además, se cuestiona la falta de protocolos en la investigación, ya que la desaparición de las jóvenes no fue informada de inmediato, lo que dificultó la búsqueda y resolución del caso.