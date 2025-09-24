HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Triple feminicidio en Argentina: miles de personas se movilizan en las calles para exigir justicia en Buenos Aires

Los manifestantes exigieron un alto a la violencia de género y cuestionaron las políticas del gobierno de Milei tras el triple feminicidio.

La movilización en Argentina ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre.
La movilización en Argentina ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre. | composición LR

El miércoles 24 de septiembre, miles de argentinos se movilizaron en varias ciudades para exigir justicia por el triple feminicidio en Buenos Aires. Las manifestaciones, convocadas principalmente por Ni Una Menos, colmaron plazas y parques en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y Salta. Los protestantes exigieron un alto a la violencia de género y cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei.

La movilización ocurrió tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas desde el 19 de septiembre. El lema "Ni una menos, vivas nos queremos" se escuchó en las concentraciones, donde se levantaron banderas y carteles exigiendo justicia. Participaron organizaciones feministas, colectivos sociales y numerosos autoconvocados.

PUEDES VER: Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

lr.pe

Axel Kicillof vinculó los feminicidios a un "grupo narco internacional"

La marcha por el triple feminicidio tuvo un gran alcance, con miles de personas en las calles de Argentina. La convocatoria surgió luego del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, quienes fueron vistas por última vez el 19 de septiembre.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el caso y vinculó el triple feminicidio con el accionar de un "grupo narco internacional". Durante la marcha, los asistentes también criticaron al gobierno de Javier Milei por lo que consideran una respuesta insuficiente frente a la violencia contra las mujeres y la falta de protocolos adecuados en la investigación de estos casos.

PUEDES VER: "Un líder fantástico y poderoso": Donald Trump alaba a Javier Milei y apoya su reelección como presidente de Argentina

lr.pe

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de triple feminicidio?

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro personas vinculadas al triple feminicidio: un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar del hallazgo de los cuerpos, y una pareja identificada como los propietarios de la vivienda donde se hallaron los cadáveres.

El caso se investiga como un posible acto de venganza relacionado con el narcotráfico, ya que se presume que las jóvenes cayeron en una trampa organizada por una red internacional de narcos. De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron engañadas y subieron a una camioneta creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban siendo atrapadas por la organización criminal.

El perito criminalista Enrique Prueger dijo a La Nación que el caso tiene todas las características de un "femicidio en masa", y que las circunstancias del crimen apuntan a la participación de un sicario. El experto sugiere que el asesinato fue ejecutado por un único autor. Además, se cuestiona la falta de protocolos en la investigación, ya que la desaparición de las jóvenes no fue informada de inmediato, lo que dificultó la búsqueda y resolución del caso.

Notas relacionadas
Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió Venezuela este 24 de septiembre y se sintió en Colombia, según USGS

Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió Venezuela este 24 de septiembre y se sintió en Colombia, según USGS

LEER MÁS
El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

LEER MÁS
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Ecuador suspende la señal del canal indígena TV MICC en medio de protestas contra Noboa por subsidio al diésel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota