Escudo Fronterizo Perú–Chile: continúan excavaciones con maquinaria pesada en la frontera de Tacna

Ejército chileno continúa con los trabajos de excavación de zanjas en la frontera con Perú en Tacna. Foto: Composición/LR

Ejército chileno continúa con los trabajos de excavación de zanjas en la frontera con Perú en Tacna. Foto: Composición/LR

El Ejército chileno continúa los trabajos de excavación de zanjas de 3 metros de profundidad en la frontera en Tacna como parte del Plan Muro Fronterizo Perú - Chile que encabeza el presidente del país del sur José Antonio Kast.

Las fuerzas armadas chilenas realizan estas actividades con la maquinaria pesada que trasladó el Gobierno de Kast durante los últimos días a 100 metros de la línea limítrofe del territorio peruano.

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La primera etapa de la excavación de zanjas tendrá una duración de 90 días. Estas acciones de construcción servirán como base para los muros o cercos que buscan frenar la migración ilegal.

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De acuerdo con la información compartida por el presidente de Chile, José Antonio Kast, las labores se llevan a cabo desde el Hito 1 hasta el Hito 15 en la frontera entre ambos países, lo que significaría aproximadamente 30 kilómetros de trabajo. Además, mencionó que la separación entre cada hito es de alrededor de dos kilómetros.

En esa misma línea, según información difundida, el segmento entre el Hito 16 y el Hito 26, ubicado en la Cordillera de los Andes, contiene minas antipersonales, lo que implica un peligro para realizar intervenciones en esa área. En ese sentido, los trabajos solo se realizarían hasta el Hito 15.

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Por otro lado, también se alertó que entre los hitos 21 y 22, conocidos como "las hormigas", es un punto clave en el que se registran situaciones alarmantes en la frontera como pases ilegales de ciudadanos extranjeros.

En ese contexto, la ejecución de esta obra busca impedir el ingreso ilegal de migrantes a Chile y actividades ilícitas en la zona fronteriza en Tacna.