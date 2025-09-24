HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

El hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes argentinas conmociona a Argentina. Ellas fueron encontradas en una casa de Florencio Varela que habría sido alquilada por narcotraficantes peruanos.

Las tres jóvenes argentinas fueron halladas muertas en el patio de una casa.
Las tres jóvenes argentinas fueron halladas muertas en el patio de una casa. | Clarín

El trágico caso de las tres jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza tuvo un desenlace escalofriante: recientemente, fueron hallados sus cuerpos desmembrados en una casa de la ciudad Florencio Varela, en Argentina, y cuatro personas fueron detenidas. Mientras tanto, crece la sospecha sobre la posible implicación de narcotraficantes peruanos de la villa 1-11-14, en la zona de Bajo Flores.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y L.M.G. (15) fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio en la rotonda de La Tablada, en las intersecciones de Monseñor Bufano y Crovara, donde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Narcos peruanos habrían alquilado la casa para hacer una fiesta

Según los familiares de las víctimas, las jóvenes trabajaban como prostitutas en la conocida Zona Roja de Flores y habían aceptado una oferta de 300 dólares cada una para realizar un trabajo. De acuerdo con información obtenida por el medio Clarín de fuentes cercanas a la investigación, la Policía bonaerense llevó a cabo recientemente un operativo en una casa situada en el partido de Florencio Varela.

La propiedad habría sido alquilada por los narcotraficantes el viernes pasado, con la intención de organizar una fiesta durante el fin de semana. En ese lugar, se activaron por última vez las señales de teléfono móvil de al menos una de las víctimas. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer limpiando manchas de sangre en las paredes, lo cual se verificó mediante el uso de luminol.

Posteriormente, la Policía se dirigió a un hotel cercano, donde arrestaron a la mujer dueña de la casa y a un supuesto narcotraficante peruano vinculado a la villa 1-11-14. Durante el allanamiento en el patio de la vivienda, se descubrieron los cuerpos desmembrados de las tres personas, y los peritos de la Policía Científica se encontraban trabajando en el lugar.

Cámaras de seguridad, claves en la investigación

Según lo que se pudo reconstruir a partir de las cámaras de seguridad, las chicas estuvieron el viernes en una estación de servicio esperando que un conductor de una aplicación de viajes las recogiera. Sin embargo, el conductor canceló la solicitud, por lo que decidieron caminar un par de cuadras hasta que una camioneta blanca las recogió. Lara, una de las chicas, se subió al asiento delantero, mientras que las otras dos se acomodaron en los asientos traseros.

Fuentes cercanas a las jóvenes comentaron a los medios locales que las dos mayores ejercían la prostitución y habían pactado encontrarse con un cliente que les pagaría unos 300 dólares ese mismo viernes. Desde entonces, no volvieron a responder a sus mensajes y los celulares de las tres estaban apagados. Cabe señalar que Brenda, además, es madre de un bebé de un año.

¿Qué más se sabe sobre el crimen de las jóvenes argentinas?

Gracias a las cámaras de seguridad, se localizó la camioneta en la que viajaban las tres jóvenes argentinas, la cual tenía una matrícula falsificada. El vehículo fue rastreado en la zona de la villa del Bajo Flores y en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la identificación del auto fue entregada a la Justicia por la Municipalidad de La Matanza el lunes por la mañana, después de que se conociera la denuncia de desaparición realizada por los familiares de las chicas la tarde del último domingo.

Hasta el momento, dos personas han sido arrestadas. Entre ellos, una pareja que vivía en la casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, donde la policía halló los cuerpos. La mujer habría confesado que las jóvenes fueron asesinadas como parte de una venganza, vinculada a una banda de narcotraficantes liderada por un traficante peruano, quien continúa prófugo.

