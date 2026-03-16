El presidente Donald Trump instó nuevamente a los gobiernos extranjeros a unirse a ellos en la guerra contra Irán: "Que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo". | Composición LR/AFP

El presidente Donald Trump instó nuevamente a los gobiernos extranjeros a unirse a ellos en la guerra contra Irán: "Que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo". | Composición LR/AFP

En la tercera semana de la guerra en Medio Oriente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuestionó este lunes a algunos países aliados por su tibia respuesta sobre reabrir el estrecho de Ormuz, vía marítima bloqueada por Irán. "Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse", dijo en una conferencia de prensa. Ante esta situación, el mandatario nuevamente instó a los Gobiernos extranjeros a animarse "encarecidamente" a "que se unan a nosotros, que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo".

El líder estadounidense continuó con el reproche, calificando como "algo muy menor" la potencial misión naval para escoltar petroleros frente a las agresiones de Teherán y lamentando que dichas naciones prefieran evitar compromisos militares. “He sido un gran crítico de toda esta protección a Estados porque sé que nosotros los protegeremos. Y si alguna vez necesitáramos ayuda, ellos no estarán ahí para nosotros. Lo he sabido durante mucho tiempo”, sentenció.

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La respuesta de los aliados de EE.UU.

El mandatario republicano exigió a China y otras potencias una cooperación inmediata para asegurar Ormuz, punto clave por donde transita el 20% del petróleo y gas mundial. El presidente estadounidense advirtió un panorama "muy malo" para la OTAN si ignora esta crisis energética y sentenció: "De una forma u otra, pronto lograremos que esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE".

Europa

Pese a la urgencia de Washington, la comunidad internacional respondió con cautela y rechazos explícitos a una participación militar directa. El primer ministro británico, Keir Starmer, descartó una incursión bélica contra Irán tras subrayar la ausencia de una estrategia de salida clara ante posibles conflictos. Londres busca reactivar el tráfico marítimo mediante un plan de seguridad conjunto con sus aliados: "Permítanme ser claro: esa no será, ni se ha previsto nunca, una misión de la OTAN".

Esa postura coincide con la del ministro alemán Boris Pistorius, quien rechazó la intervención de su país, pues "esta no es nuestra guerra, no la hemos empezado", mientras que el presidente Frank-Walter Steinmeier pidió detener la guerra y evitar así una escalada cuyas consecuencias serían "desastrosas".

Por el lado de Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, instó a la UE a mantener una postura abierta frente a la guerra actual en virtud de su estatus como "país pequeño, pero una gran nación marítima". Ante la posibilidad de una intervención militar liderada por EE.UU. e Israel, el diplomático enfatizó la necesidad de "afrontar el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera".

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, subrayó que "la diplomacia era la vía correcta para resolver la crisis" y aclaró que su nación carece de misiones navales con capacidad de despliegue en dicho sector. En la misma línea, un portavoz oficial de la administración de Grecia ratificó que su país tampoco formará parte de operativos bélicos en la región.

Asia y Oceanía

Según Reuters, la primera ministra Sanae Takaichi descartó el despliegue inmediato de buques de guerra nipones para escoltar embarcaciones en Oriente Medio. “Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y dentro del marco legal", dijo la política, quien viajará a Washington esta semana para dialogar con Trump sobre el conflicto y definir el rol de su nación en la seguridad regional.

La ministra Catherine King aseguró que Australia se suma a Tokio. Pese a la relevancia estratégica, la integrante del gabinete de Anthony Albanese aseguró que el país oceánico carece de peticiones externas o planes de contribución activa en la zona. "No enviaremos un barco al estrecho. Sabemos lo increíblemente importante que es, pero no es algo que nos hayan pedido ni a lo que estemos contribuyendo", reveló a la emisora ABC.

En el caso de Corea del Sur, la presidencia analiza de forma exhaustiva, en comunicación directa con EE.UU., el posible envío de barcos militares hacia Ormuz bajo una estrategia de cooperación internacional. No obstante, el despliegue enfrenta obstáculos legales, ya que la Constitución surcoreana y la oposición exigen la aprobación obligatoria del parlamento para validar cualquier misión de este calibre.

Evaluación de la Unión Europea

Los cancilleres de la UE evalúan la expansión de la operación naval Aspides hacia el estrecho de Ormuz para restablecer el tránsito comercial. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, confirmó en Bruselas que el debate busca soluciones ante el bloqueo casi total de la zona, donde circula una quinta parte del petróleo mundial. Según la alta representante, el objetivo es determinar si los Estados miembros aceptan modificar el mandato actual de la misión —activa hoy en el mar Rojo contra los ataques hutíes— para garantizar la seguridad regional de forma inmediata.

Mientras Francia propone una coalición defensiva internacional, la diplomacia europea prioriza el ajuste de los recursos existentes bajo criterios comunes que resulten aceptables para EE.UU. e Irán. Kallas subrayó la relevancia del compromiso político de las naciones participantes. Por ahora, las 27 naciones del bloque analizan si esta vía representa el camino más rápido para normalizar el flujo de gas licuado y crudo del cual dependen las economías globales.

Irán amenaza con ofensivas sobre activos económicos de EE.UU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) emitió una alerta sobre ataques inminentes contra instalaciones industriales vinculadas a Washington en la región, pues podrían convertirse en objetivos en las próximas horas. Mediante un comunicado difundido por la agencia Fars, la organización militar instó al personal estadounidense, civiles y trabajadores, a evacuar dichas zonas para evitar daños. Aunque el grupo no detalló países o plantas específicas, subrayó que los intereses económicos de su oponente son blancos potenciales, mientras el Pentágono evalúa una respuesta ante la amenaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se sumó para advertir que Teherán continuará la guerra contra Israel y EE.UU. de forma indefinida. "Estamos dispuestos a (...) llevarla tan lejos como sea preciso", dijo el funcionario en medio de hostilidades en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico. La postura coincide con una escalada de ataques mediante drones de los Guardianes de la Revolución hacia objetivos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin, acciones que dispararon el precio del crudo entre un 40% y un 50% ante la inestabilidad en las rutas del petróleo.

Según David Khalfa, cofundador del Atlantic Middle East Forum, a AFP el propósito principal de estas ofensivas persas no reside en la victoria bélica convencional, sino en el desgaste económico y logístico del adversario. Este análisis es respaldado por The Economist, donde aseguran que Ormuz es el nuevo foco del conflicto. Por su parte, el canciller Araqchi sostuvo que sus oponentes ya comprendieron "con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse". La crisis actual mantiene bajo amenaza el suministro energético global debido a la inseguridad marítima imperante.

Trump advierte sobre posibles ataques a las reservas de petróleo de la isla de Kharg

El republicano confirmó que las fuerzas militares de EE.UU. ejecutaron un ataque devastador contra la isla Kharg, aunque preservaron intactas las instalaciones de crudo de forma temporal. Durante una reunión en la Casa Blanca, el mandatario detalló que la operación neutralizó almacenes de misiles y minas navales, mientras excluyó intencionalmente el sistema de exportación energética para facilitar una futura reconstrucción del país persa. “Dejamos las tuberías. No queríamos hacer eso, pero lo haremos, podemos hacerlo con cinco minutos de aviso”, dijo.

La exclusión de la terminal petrolera, responsable del 90% de las ventas externas iraníes, responde a una estrategia de contención que el Gobierno estadounidense podría revocar en cualquier momento ante nuevas provocaciones. Un funcionario militar corroboró a CNN que los ataques a gran escala respetaron los ductos para evitar una escalada económica inmediata, pese a la fragilidad de la tregua actual. Sobre la decisión de salvar dichos activos, Trump sentenció: “Supongo que hicimos lo correcto, pero puede que eso no siga así”.

Israel prevé al menos tres semanas más de guerra

El ejército de Tel Aviv proyecta un mínimo de 21 días adicionales de hostilidades directas contra Irán para degradar su potencial bélico. De acuerdo al teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), citado por Reuters, los planes operativos contemplan ataques sobre la infraestructura de misiles, instalaciones nucleares y cuerpos de seguridad. "Queremos asegurarnos de que este régimen sea lo más débil posible", afirmó.

La ofensiva actual golpea con fuerza ciudades como Teherán, Shiraz y Tabriz, donde los bombardeos aéreos destruyeron puntos estratégicos y causaron bajas civiles. Equipos de rescate locales buscan sobrevivientes entre restos de edificios mientras la cifra total de fallecidos supera las 2.400 personas en esta fase crítica.