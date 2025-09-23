HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China competirá por financiar el tren bala más rápido de América Latina: transportará a 45.000 pasajeros y alcanzará los 200 km/h

El Tren Lima-Ica, un megaproyecto ferroviario que busca ser financiado por China, conectará dos importantes ciudades de Perú en menos de tres horas y será el tren bala más rápido de América Latina.

China busca financiar el Tren Lima-Ica, aunque tendrá que competir con otros países. | Perú Retail

El Tren Lima-Ica, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina, promete transformar la conectividad en la región. En la mira de China para su financiación, este tren bala alcanzará velocidades de hasta 200 km/h y transportará a 45.000 pasajeros diarios. Con la búsqueda de una inversión de 6.500 millones de dólares, el proyecto reducirá considerablemente el tiempo de viaje entre Lima e Ica, creando una conexión más rápida y eficiente entre ambas ciudades.

China, a través de China Railway, busca liderar el financiamiento de esta obra dentro de su estrategia global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Además de mejorar la infraestructura ferroviaria en Perú, este proyecto tiene el potencial de impulsar la economía regional y promover el uso de un transporte sostenible en la región.

PUEDES VER: Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

lr.pe

¿Cómo funcionará el tren Lima-Ica que China busca financiar?

El Tren Lima-Ica será una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá dos ciudades clave en Perú. Con un trayecto de 323 kilómetros, el tren reducirá el tiempo de viaje de 4 horas a solo dos horas y media, transformando la manera en que las personas se desplazan entre Lima e Ica.

Este proyecto será clave en la mejora de la infraestructura ferroviaria peruana. El tren usará tecnología de tracción eléctrica, lo que contribuirá a un transporte más sostenible, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Además, alcanzará velocidades de hasta 200 km/h para pasajeros, posicionándose como el tren más rápido de América Latina, y 100 km/h para la carga.

El sistema tendrá 15 estaciones estratégicas, que incluyen Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas, favoreciendo no solo a las grandes ciudades, sino también a zonas rurales que se beneficiarán de esta mayor conectividad. Se estima que el tren transportará a 45.000 pasajeros diarios, aliviando el tráfico vehicular y proporcionando una solución eficiente para las personas que viajan entre Lima e Ica.

La obra incluirá 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles, lo que representa un desafío tecnológico para superar los obstáculos geográficos del territorio. Con esta infraestructura, el tren no solo será rápido, sino también confiable y eficiente, incluso en zonas complejas del recorrido.

El Tren Lima-Ica reducirá los viajes de 4 horas a solo 2 horas y media.

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe

¿Qué otros países están interesados en financiar el que será el tren bala más rápido de América Latina?

Aunque China se perfila como el líder en la financiación de este megaproyecto, países como Canadá, Francia y Alemania también han mostrado interés en participar en la financiación del Tren Lima-Ica. Según el ministro de Transportes de Perú, Raúl Pérez Reyes, el gobierno peruano se encuentra evaluando diversas ofertas internacionales para asegurar el financiamiento de esta obra de gran escala.

El gobierno peruano espera iniciar la construcción del Tren Lima-Ica en el primer semestre de 2026. El costo del pasaje será accesible, similar al transporte urbano gestionado por la ATU (Autoridad de Transporte Urbano). Además, se planea integrar este tren con el corredor ferroviario bioceánico, que conecta la región andina con el puerto de Chancay, también financiado por capital chino.

