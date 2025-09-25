Felipe VI exigió acabar con la masacre de Israel en la Franja de Gaza ante la ONU. | AFP

Durante su intervención ante la Asamblea General de ONU, el rey Felipe VI expresó que a España le resulta difícil comprender lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional para que no sea indiferente ante esta situación, y envió un mensaje directo a las autoridades israelíes. "Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre".

El monarca español habló en representación de su país al inicio del segundo día de sesiones del nuevo periodo de la Asamblea General, donde abordó el conflicto en Gaza y subrayó que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado ante la devastación".

Felipe VI lamentó la muerte de civiles y el desplazamiento forzoso en Gaza

El rey Felipe VI expresó su preocupación por la muerte de civiles, el hambre y el desplazamiento forzado que han afectado a cientos de miles de personas en Gaza. Calificó estos hechos como “aberrantes” y aseguró que contradicen por completo los principios que defiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", señaló.

Durante su intervención, el monarca condenó de manera categórica el “execrable terrorismo” perpetrado por el grupo Hamás, haciendo especial énfasis en la masacre del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí. Sin embargo, subrayó que, con la misma determinación, Israel debe respetar el derecho internacional humanitario en todos los territorios de Gaza y Cisjordania.

Asimismo, pidió que la asistencia humanitaria llegue sin demoras a quienes la necesitan, se establezca un alto el fuego con garantías reales y se libere de inmediato a los rehenes israelíes que Hamás aún mantiene en su poder, a quienes, dijo, retiene con extrema crueldad. Felipe VI también instó a la comunidad internacional a asumir su rol y trabajar con urgencia por una solución duradera al conflicto, basada en la coexistencia de dos Estados.

Rey de España defiende el reconocimiento del Estado de Palestina

Felipe VI respaldó el reconocimiento del Estado de Palestina, al considerar que este paso puede contribuir a alcanzar una paz regional que sea justa y definitiva. Recordó que más de 140 países ya habían adoptado esta decisión, a la que España se sumó el año pasado, y que recientemente también fue asumida por naciones occidentales y aliadas de Israel como el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia.

Asimismo, a diferencia del presidente de España, Pedro Sánchez, el monarca evitó utilizar el término “genocidio” durante su intervención para referirse a la situación en Gaza. Esa palabra ha sido empleada por el jefe del Ejecutivo en el debate político interno, lo que generó controversias con la oposición.

Felipe VI también se refirió a la guerra en Ucrania

Felipe VI no centró su intervención únicamente en el conflicto de Medio Oriente. También abordó la guerra en Ucrania, la cual, señaló, fue originada por una agresión “no provocada e injustificable” por parte de Rusia. En ese sentido, reafirmó el compromiso de España con todos los esfuerzos internacionales orientados a alcanzar una solución pacífica, justa y duradera.

El monarca, además, subrayó que cualquier salida al conflicto debe estar enmarcada en el respeto a los principios del derecho internacional y a la soberanía de las naciones, dejando en claro que España mantendrá su respaldo a las iniciativas diplomáticas que promuevan la estabilidad en Europa.