La Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) informó que el portaaviones Fujian, considerado el más moderno de su flota, completó con éxito sus primeras maniobras de despegue y aterrizaje utilizando una catapulta electromagnética (EMALS). Esta tecnología, que permite lanzar aeronaves con mayor eficiencia, solo había sido empleada previamente por Estados Unidos en su portaaviones USS Gerald R. Ford.

De acuerdo a la cadena CCTV, los aviones J-15t, J-35 y KongJing-600 participaron en estas pruebas, validando así la capacidad operativa del Fujian. Con este avance, China da un paso firme hacia la consolidación de una fuerza naval de aguas profundas. Gracias al sistema EMALS, el Fujian puede lanzar aeronaves de forma más rápida y eficiente, lo que optimiza el uso de combustible y aumentando su potencial estratégico frente a otras embarcaciones similares.

¿En qué consiste el sistema EMALS, usado en el nuevo portaaviones de China?

El sistema de lanzamiento electromagnético EMALS, que sustituye a las catapultas de vapor tradicionales, opera mediante motores de inducción lineal y tecnología basada en campos electromagnéticos. Esta innovación permite lanzar distintos tipos de aeronaves desde la cubierta del portaaviones, con menores costos operativos, menos requerimientos de mantenimiento y una mayor velocidad en los ciclos de despegue, lo que incrementa la eficiencia en las operaciones, según reportó la cadena estatal CCTV.

Durante las recientes pruebas, se comprobó que los sistemas de lanzamiento y frenado electromagnético, desarrollados por completo en China, funcionan correctamente con varios modelos de aviones. El medio CCTV subrayó que este logro confirma que el Fujian, el primer portaaviones chino equipado con catapulta electromagnética, ya cuenta con la capacidad para realizar despegues y aterrizajes gracias a un sistema totalmente electromagnético e integrado de lanzamiento y recuperación.

¿Qué otras características tiene el portaaviones Fujian de China?

El portaaviones Fujian de China no solo sobresale por incorporar un moderno sistema de catapultas electromagnéticas para el despliegue de cazas, sino también por usar esa misma tecnología para optimizar el aterrizaje de las aeronaves. Gracias a un avanzado sistema de cables de detención, que aprovecha la energía electromagnética, los aviones pueden frenar de forma más rápida y segura al tocar la cubierta del navío.

Durante el proceso de aterrizaje, estos cables se despliegan y se fijan a la superficie del portaaviones mediante un campo electromagnético que genera la resistencia necesaria para reducir la velocidad de los aviones. Este desarrollo tecnológico no solo refleja el dominio de China en el ámbito de la alta tecnología, sino también su capacidad para aplicar estos avances en el terreno militar, consolidando su posición como una potencia mundial en crecimiento.

La diferencia en la tecnología naval entre China y Estados Unidos

El Fujian es el único portaaviones del mundo, junto al USS Gerald R. Ford de Estados Unidos, que cuenta con el sistema de lanzamiento electromagnético EMALS. Sin embargo, a diferencia de los portaaviones estadounidenses impulsados por energía nuclear, el buque chino opera con combustible convencional, lo que implica la necesidad de reabastecerse en puerto o mediante buques cisterna en altamar.

De acuerdo con el analista Carl Schuster, exoficial de la Armada de Estados Unidos, citado por CNN, "las exitosas pruebas en el Fujian significan que la puesta en servicio del barco podría ocurrir en solo unas pocas semanas".

Gracias al sistema EMALS, el Fujian tiene la capacidad de lanzar aviones con mayor carga de armamento y combustible, superando las limitaciones de los portaaviones Shandong y Liaoning, que emplean rampas de despegue tipo salto de esquí. Esta mejora representa un avance significativo para la Armada china, al potenciar su capacidad operativa en misiones de largo alcance.