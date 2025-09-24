HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

La potencia mundial que desafía a EE.UU. y exhibe su primer portaaviones con tecnología naval avanzada

Este portaaviones completó exitosas maniobras de despegue y aterrizaje utilizando la catapulta electromagnética, lo que marcó un avance en la tecnología naval a nivel mundial.

El moderno portaaviones que desafía a EE.UU. cuenta con una catapulta electromagnética.
El moderno portaaviones que desafía a EE.UU. cuenta con una catapulta electromagnética. | China Daily

La Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) informó que el portaaviones Fujian, considerado el más moderno de su flota, completó con éxito sus primeras maniobras de despegue y aterrizaje utilizando una catapulta electromagnética (EMALS). Esta tecnología, que permite lanzar aeronaves con mayor eficiencia, solo había sido empleada previamente por Estados Unidos en su portaaviones USS Gerald R. Ford.

De acuerdo a la cadena CCTV, los aviones J-15t, J-35 y KongJing-600 participaron en estas pruebas, validando así la capacidad operativa del Fujian. Con este avance, China da un paso firme hacia la consolidación de una fuerza naval de aguas profundas. Gracias al sistema EMALS, el Fujian puede lanzar aeronaves de forma más rápida y eficiente, lo que optimiza el uso de combustible y aumentando su potencial estratégico frente a otras embarcaciones similares.

PUEDES VER: China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

lr.pe

¿En qué consiste el sistema EMALS, usado en el nuevo portaaviones de China?

El sistema de lanzamiento electromagnético EMALS, que sustituye a las catapultas de vapor tradicionales, opera mediante motores de inducción lineal y tecnología basada en campos electromagnéticos. Esta innovación permite lanzar distintos tipos de aeronaves desde la cubierta del portaaviones, con menores costos operativos, menos requerimientos de mantenimiento y una mayor velocidad en los ciclos de despegue, lo que incrementa la eficiencia en las operaciones, según reportó la cadena estatal CCTV.

Durante las recientes pruebas, se comprobó que los sistemas de lanzamiento y frenado electromagnético, desarrollados por completo en China, funcionan correctamente con varios modelos de aviones. El medio CCTV subrayó que este logro confirma que el Fujian, el primer portaaviones chino equipado con catapulta electromagnética, ya cuenta con la capacidad para realizar despegues y aterrizajes gracias a un sistema totalmente electromagnético e integrado de lanzamiento y recuperación.

PUEDES VER: El país que supera 3 veces la fuerza aérea de Rusia y China, según Global Firepower: su gasto militar pasa los US$800.000 al año

lr.pe

¿Qué otras características tiene el portaaviones Fujian de China?

El portaaviones Fujian de China no solo sobresale por incorporar un moderno sistema de catapultas electromagnéticas para el despliegue de cazas, sino también por usar esa misma tecnología para optimizar el aterrizaje de las aeronaves. Gracias a un avanzado sistema de cables de detención, que aprovecha la energía electromagnética, los aviones pueden frenar de forma más rápida y segura al tocar la cubierta del navío.

Durante el proceso de aterrizaje, estos cables se despliegan y se fijan a la superficie del portaaviones mediante un campo electromagnético que genera la resistencia necesaria para reducir la velocidad de los aviones. Este desarrollo tecnológico no solo refleja el dominio de China en el ámbito de la alta tecnología, sino también su capacidad para aplicar estos avances en el terreno militar, consolidando su posición como una potencia mundial en crecimiento.

PUEDES VER: China descubre deslizamientos de tierra en la Luna: clave para elegir su base espacial en 2035

lr.pe

La diferencia en la tecnología naval entre China y Estados Unidos

El Fujian es el único portaaviones del mundo, junto al USS Gerald R. Ford de Estados Unidos, que cuenta con el sistema de lanzamiento electromagnético EMALS. Sin embargo, a diferencia de los portaaviones estadounidenses impulsados por energía nuclear, el buque chino opera con combustible convencional, lo que implica la necesidad de reabastecerse en puerto o mediante buques cisterna en altamar.

De acuerdo con el analista Carl Schuster, exoficial de la Armada de Estados Unidos, citado por CNN, "las exitosas pruebas en el Fujian significan que la puesta en servicio del barco podría ocurrir en solo unas pocas semanas".

Gracias al sistema EMALS, el Fujian tiene la capacidad de lanzar aviones con mayor carga de armamento y combustible, superando las limitaciones de los portaaviones Shandong y Liaoning, que emplean rampas de despegue tipo salto de esquí. Esta mejora representa un avance significativo para la Armada china, al potenciar su capacidad operativa en misiones de largo alcance.

Notas relacionadas
China usará el 'techo del mundo' para construir un telescopio de alta precisión a 4.800 metros de altura

China usará el 'techo del mundo' para construir un telescopio de alta precisión a 4.800 metros de altura

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota