Mundo

El helicóptero de Estados Unidos con el que la Fuerza Aérea más poderosa de América Latina sigue fortaleciéndose

Los Black Hawk, vitales para misiones de rescate y humanitarias, también son utilizados por la Armada y el Ejército de Brasil, resaltando su relevancia en diversas operaciones militares.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) fortalecerá su flota de helicópteros Sikorsky Black Hawk. Foto: Banzai Hobby.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) fortalecerá su flota de helicópteros Sikorsky Black Hawk. Foto: Banzai Hobby.

Brasil, la principal y más grande Fuerza Aérea de América Latina, según Global Firepower (GFP) 2025, continúa realizando la adquisición de helicópteros Sikorsky Black Hawk, aeronaves provenientes del arsenal del Ejército de Estados Unidos (US Army). Según el sitio especializado GFP, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) opera aproximadamente 513 aeronaves, de los cuales 333 activas en 2025.

Cabe indicar que, el índice GFP clasifica a Brasil en el puesto 11 a nivel mundial, con una puntuación de 0.2415 en su Power Index (PwrIndx). El país supera a naciones como Alemania, España e Irán, destacándose por su capacidad aérea, flota de aeronaves y potencial de modernización. La clasificación refleja la fuerza del país en términos de infraestructura militar, logística y tecnología.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

Brasil continúa la compra de helicópteros Black Hawk

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) fortalecerá su flota de helicópteros Sikorsky Black Hawk con la incorporación de 11 aeronaves adquiridas a través del programa Black Hawk Exchange Sales Team (BEST), según reveló el medio Defensa. Esta iniciativa del Pentágono permite al Ejército de Estados Unidos (US Army) vender aeronaves UH-60, incluso a operadores civiles.

Esta adquisición se enmarca dentro de un proceso que también contempla la compra de nuevos helicópteros Black Hawk, con los fondos generados por la venta. La transacción, que se llevará a cabo bajo la intermediación de la empresa ACE Aeronautics, incluye no solo la venta de los helicópteros, sino también las posibles actualizaciones y el mantenimiento correspondiente de las aeronaves.

En cuanto al proceso administrativo, el Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP) ha manifestado su intención de llevar a cabo la compra de las 11 aeronaves mediante una contratación directa, sin necesidad de licitación, por un valor total de US$ 229 millones. Este proceso está orientado a acelerar la incorporación de los nuevos helicópteros a la flota.

El país ya cuenta con 16 unidades del modelo UH-60L

La nueva incorporación de helicópteros Sikorsky Black Hawk reforzará significativamente la flota actual de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que ya cuenta con 16 unidades del modelo UH-60L. Estas aeronaves son esenciales para realizar misiones de búsqueda y rescate, así como para llevar a cabo operaciones humanitarias en áreas de difícil acceso, como la Amazonia.

La expansión de la flota también responde a la creciente demanda de recursos para misiones de alto impacto en diversas regiones del país, lo que permitirá a la FAB seguir fortaleciendo su capacidad operativa.

El alcance de los helicópteros Black Hawk en Brasil va más allá de la Fuerza Aérea, ya que la Armada de Brasil utiliza la versión MH-60R Seahawk (SH-16) para operaciones navales, mientras que el Ejército Brasileño opera cuatro unidades del UH-60L y ha adquirido recientemente el modelo UH-60M, más avanzado.

¿Cuál es la capacidad de los Sikorsky Black Hawk?

El Sikorsky UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario de transporte medio con una impresionante capacidad de carga y transporte. En su configuración estándar, puede transportar hasta 11 soldados completamente equipados, y hasta 14 en una configuración máxima. En situaciones de máxima capacidad, puede albergar hasta 20 personas con equipo ligero. Además, su carga interna alcanza los 1.450 kg.

Además, el Black Hawk tiene una capacidad de carga externa significativa. Puede levantar hasta 4.100 kg mediante un gancho de carga externo, lo que lo convierte en una herramienta vital para operaciones de rescate, apoyo logístico y transporte de materiales pesados.

