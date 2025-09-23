HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Ciencia

Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

El director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta Tristán, asegura que la evidencia actual respalda el uso del paracetamol en gestantes, sin demostrar riesgos significativos para el feto o el desarrollo infantil.

Donald Trump generó controversia al sugerir un posible vínculo entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump generó controversia al sugerir un posible vínculo entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo. Foto: composición LR/AFP

El reciente pronunciamiento de Donald Trump sobre un posible vínculo entre el paracetamol en el embarazo y el aumento de casos de autismo generó controversia en Estados Unidos y el resto del mundo. Ante la alarma provocada por estas declaraciones, el médico peruano Percy Mayta Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, precisó que la evidencia científica disponible no respalda una relación directa entre el consumo de este medicamento y el espectro autista.

El especialista peruano aclaró que, según la evidencia disponible, este medicamento mantiene su perfil como una opción segura para las mujeres embarazadas, ya que estudios previos no demuestran que cause malformaciones o complicaciones graves en los recién nacidos. No obstante, reconoció que existen investigaciones en curso sobre una posible asociación con el espectro autista, pero destacó que los resultados son controvertidos y carecen de conclusión. "La comunidad científica cuestiona la solidez metodológica de varios de estos trabajos”, explicó el médico, en una entrevista para La República.

PUEDES VER: Estudio geológico revela cómo los terremotos inducen la formación de pepitas de oro a través del cuarzo

lr.pe

Paracetamol en el embarazo: lo que dice la ciencia frente a los temores por autismo

La revista Nature analizó las investigaciones más completas sobre paracetamol y autismo. El estudio dirigido por Viktor Ahlqvist, del Instituto Karolinska en Suecia, revisó datos de 2,5 millones de nacidos entre 1995 y 2019. La prevalencia de autismo fue de 1,42% en hijos de madres que usaron paracetamol, frente a 1,33% en los que no lo recibieron, una diferencia considerada “muy pequeña”. Al comparar hermanos expuestos y no expuestos, la asociación desapareció, lo que sugiere que otros factores explican la relación aparente.

En Japón, un trabajo de más de 200.000 niños publicado este año coincidió con los resultados suecos: no se encontró vínculo entre paracetamol en el embarazo y el espectro autista. Helen Tager-Flusberg, psicóloga de la Universidad de Boston, señaló: “No creemos que tomar paracetamol contribuya a causar autismo”. Incluso revisiones en Environmental Health que reportaron asociaciones fueron cuestionadas por análisis posteriores de mayor calidad que concluyeron que el riesgo clínico es mínimo o inexistente.

PUEDES VER: Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

lr.pe

Según señala Mayta Tristán, el paracetamol cuenta con décadas de uso clínico que respaldan su seguridad relativa en comparación con otros fármacos. A diferencia de muchas sustancias con efectos teratogénicos comprobados, no se halló evidencia de que este analgésico produzca daños significativos en el desarrollo del feto. “Su estatus como medicamento seguro durante la gestación está respaldado por autoridades sanitarias globales”, afirmó Mayta Tristán.

No obstante, el director de investigación aclaró que todos los fármacos, incluido el paracetamol, están sujetos a una vigilancia farmacológica constante. Esta supervisión permanente tiene el objetivo de identificar cualquier riesgo potencial que pudiera surgir a largo plazo. El mensaje central para las mujeres embarazadas es claro: evitar la automedicación y seguir estrictamente las indicaciones de su médico tratante, ya que cada caso requiere una evaluación individual.

PUEDES VER: ¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

lr.pe

Vacunación en recién nacidos: por qué los especialistas defienden la inmunización contra la hepatitis B

Las declaraciones de Trump también incluyeron la vacunación de recién nacidos contra la hepatitis B. Percy Mayta Tristán señaló que esta postura se enmarca en un patrón de desconfianza hacia las vacunas, similar al observado durante la pandemia de COVID-19. Advirtió que recomendar no vacunar representa un riesgo para la salud pública y afecta los calendarios de inmunizaciones establecidos.

“La desinformación genera confusión en los padres y puede llevar a la suspensión de tratamientos preventivos esenciales”, afirmó el médico peruano. Subrayó que la vacuna contra la hepatitis B es una herramienta clave para proteger a los recién nacidos de una enfermedad que puede tener consecuencias graves para la salud hepática a lo largo de su vida. La defensa de la inmunización, según el experto, se basa en décadas de evidencia científica que demuestra su seguridad y eficacia.

Notas relacionadas
La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

LEER MÁS
Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

LEER MÁS
Niño con autismo en extrema pobreza necesita ayuda urgente para iniciar terapias

Niño con autismo en extrema pobreza necesita ayuda urgente para iniciar terapias

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China detecta por primera vez deslizamientos de tierra en la Luna y avanza en la elección de su base lunar para 2035

China detecta por primera vez deslizamientos de tierra en la Luna y avanza en la elección de su base lunar para 2035

LEER MÁS
China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

LEER MÁS
Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

LEER MÁS
Científicos en China revolucionan la luz LED con dispositivo experimental capaz de durar 20 años y ofrecer brillo récord

Científicos en China revolucionan la luz LED con dispositivo experimental capaz de durar 20 años y ofrecer brillo récord

LEER MÁS
Las impactantes imágenes publicadas por la NASA en su informe sobre ovnis

Las impactantes imágenes publicadas por la NASA en su informe sobre ovnis

LEER MÁS
El colibrí más hermoso de la Tierra está en Sudamérica: sus plumas cambian de color con la luz

El colibrí más hermoso de la Tierra está en Sudamérica: sus plumas cambian de color con la luz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Ciencia

China detecta por primera vez deslizamientos de tierra en la Luna y avanza en la elección de su base lunar para 2035

Estudio geológico revela cómo los terremotos inducen la formación de pepitas de oro a través del cuarzo

China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota