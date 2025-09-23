Nueva York: más de 200 líderes piden a la ONU poner límites al uso de la inteligencia artificial

Los expertos instaron a los gobiernos a tener 'líneas rojas' sobre la IA establecidas para el próximo año. | Foto: AFP/Referencial

Los expertos instaron a los gobiernos a tener 'líneas rojas' sobre la IA establecidas para el próximo año. | Foto: AFP/Referencial

Durante la Asamblea General de la ONU, más de 200 figuras (entre investigadores, ejecutivos tecnológicos, políticos y premios Nobel) hicieron un llamado para establecer un marco regulatorio que imponga límites al uso de la inteligencia artificial (IA).

Todos estos líderes, muchos vinculados a gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic, Google DeepMind, Microsoft u OpenAI, firmaron una carta publicada al inicio de la Asamblea General que se realiza en Nueva York, en Estados Unidos.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

"La inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para avanzar en el bienestar humano, pero su trayectoria actual presenta peligros sin precedentes", dicen en el texto.

Las líneas rojas de la inteligencia artificial serían prohibiciones internacionales acordadas sobre usos considerados demasiado riesgosos bajo cualquier circunstancia, según los firmantes.

Los ejemplos dados incluían confiar en sistemas de inteligencia artificial para comandar arsenales nucleares o cualquier tipo de sistema autónomo de armas letales.

Plantean además líneas rojas sobre permitir que la inteligencia artificial se utilice para vigilancia masiva, puntuación social, ciberataques o suplantación de personas.

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Asimismo, instaron a los gobiernos a tener líneas rojas sobre la IA establecidas para finales del próximo año, dado el ritmo al que avanza la tecnología con el fin de prevenir efectos devastadores para la humanidad.

En la misiva también exigen una colaboración entre líderes mundiales para llegar a acuerdos internacionales sobre las líneas rojas para la inteligencia artificial.

"La IA podría pronto superar con creces las capacidades humanas y escalar riesgos como pandemias diseñadas, desinformación generalizada, manipulación y violaciones sistemáticas de los derechos humanos", afirman.