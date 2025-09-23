HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Nueva York: más de 200 líderes piden a la ONU poner límites al uso de la inteligencia artificial

Durante la Asamblea General de la ONU, más de 200 líderes globales, incluidos científicos y premios Nobel, advirtieron sobre los peligros de la IA y la necesidad de establecer prohibiciones internacionales en aplicaciones de alto riesgo.

Los expertos instaron a los gobiernos a tener 'líneas rojas' sobre la IA establecidas para el próximo año.
Los expertos instaron a los gobiernos a tener 'líneas rojas' sobre la IA establecidas para el próximo año. | Foto: AFP/Referencial

Durante la Asamblea General de la ONU, más de 200 figuras (entre investigadores, ejecutivos tecnológicos, políticos y premios Nobel) hicieron un llamado para establecer un marco regulatorio que imponga límites al uso de la inteligencia artificial (IA).

Todos estos líderes, muchos vinculados a gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic, Google DeepMind, Microsoft u OpenAI, firmaron una carta publicada al inicio de la Asamblea General que se realiza en Nueva York, en Estados Unidos.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

lr.pe

"La inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para avanzar en el bienestar humano, pero su trayectoria actual presenta peligros sin precedentes", dicen en el texto.

Las líneas rojas de la inteligencia artificial serían prohibiciones internacionales acordadas sobre usos considerados demasiado riesgosos bajo cualquier circunstancia, según los firmantes.

Los ejemplos dados incluían confiar en sistemas de inteligencia artificial para comandar arsenales nucleares o cualquier tipo de sistema autónomo de armas letales.

Plantean además líneas rojas sobre permitir que la inteligencia artificial se utilice para vigilancia masiva, puntuación social, ciberataques o suplantación de personas.

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

lr.pe

Asimismo, instaron a los gobiernos a tener líneas rojas sobre la IA establecidas para finales del próximo año, dado el ritmo al que avanza la tecnología con el fin de prevenir efectos devastadores para la humanidad.

En la misiva también exigen una colaboración entre líderes mundiales para llegar a acuerdos internacionales sobre las líneas rojas para la inteligencia artificial.

"La IA podría pronto superar con creces las capacidades humanas y escalar riesgos como pandemias diseñadas, desinformación generalizada, manipulación y violaciones sistemáticas de los derechos humanos", afirman.

Notas relacionadas
Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

LEER MÁS
María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González piden a la ONU el apoyo para una "transición democrática" en Venezuela

LEER MÁS
Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota