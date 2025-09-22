Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Durante su participación en la reunión con Empresarios Iberoamericanos realizada en Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte, minimizó las protestas que se han venido registrando en su contra el pasado 20 y 21 de septiembre. En un discurso aseguró que llegó al cargo por decisión popular —“la voz del pueblo es la voz de Dios”, afirmó— y reiteró que las movilizaciones contra su Gobierno, iniciadas en 2022, habrían sido financiadas por “la minería ilegal, el narcotráfico y mafias corruptas”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

También rechazó las acusaciones por las muertes ocurridas durante aquellas manifestaciones y negó cualquier intención discriminatoria. “Me acusaron de 60 fallecidos y de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina; yo vengo de la raza andina, ¿cómo podría pretender tal situación?”, dijo. Añadió que, a su juicio, “quienes generan violencia” buscan ocasionar nuevas víctimas para responsabilizarla y presionarla a renunciar.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Manifestaciones buscan renuncia de Dina Boluarte

A pesar de que la presidenta busca mostrar una pantalla de confianza ante la sociedad internacional, en el Perú se vive una disconformidad por como se está desarrollando la política peruana por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Sin importarle la censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, Boluarte no dudó en colocarlo en una nueva cartera: Justicia y Derechos Humanos.

Cabe precisar que no solo Santiváñez se encuentra acumulando investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía, la misma presidenta de la República registra denuncias por casos de corrupción, lavado de activos, homicidio calificado, cohecho pasivo impropio, por abandono del cargo, entre otros.

Sin embargo, en agosto del presente año, el Tribunal Constitucional dispuso paralizar todas las investigaciones penales contra la presidenta hasta el fin de su mandato. Esto no equivale a absolución, pero congela los procesos en Fiscalía y Poder Judicial hasta 2026.