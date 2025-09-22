HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
EN VIVO

Balón de Oro 2025 EN VIVO: así va la premiación de los mejores futbolistas del año

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Dina Boluarte fue interrumpida en la ONU en Nueva York, Estados Unidos, cuando le apagaron el micrófono por exceder el tiempo de su intervención. 

Dina Boluarte fue interrumpida durante discurso en la ONU. Foto: Presidencia Flickr
Dina Boluarte fue interrumpida durante discurso en la ONU. Foto: Presidencia Flickr

La presidenta Dina Boluarte vivió un incómodo momento en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, cuando el personal de protocolo decidió apagarle el micrófono mientras intervenía en la Asamblea General. La mandataria estaba dando un discurso sobre la situación del Perú con relación a la igualdad de género y empoderamiento femenino, pero se excedió del tiempo permitido, por lo que tuvo que ser interrumpida hasta en dos oportunidades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Un hito histórico que marcó el compromiso político internacional para alcanzar el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Hemos alcanzado resultados relevantes: se han reducido las brechas en el acceso a la educación y el mercado laboral.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Un grupo creciente de mujeres accede a espacios de tomas de decisiones y se han fortalecido las normas para combatir la violencia y discriminación contra las mujeres. Pero, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y niñas", sostuvo la mandataria.

PUEDES VER: Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

lr.pe

Boluarte participaba este 22 de septiembre en la conmemoración del 30avo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En su discurso, destacó supuestos avances en el país, como la reducción de brechas en educación y mercado laboral, así como un mayor acceso de mujeres a espacios de toma de decisiones. Sin embargo, apenas unos minutos después de iniciar, la presidenta fue silenciada por el protocolo.

Por su parte, Annalena Baerbock, Presidenta del 80avo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, procedió a recalcar que había un tiempo determinado para cada discurso y que este no debe ser excedido por nadie. "No olviden que tenemos una larga lista de oradores, así que deben ceñirse a los tiempos", puntualizó en respuesta a la demora de Boluarte.

PUEDES VER: Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

lr.pe

Boluarte y sus viajes al exterior: más de 20 días fuera del país sin logros concretos para el Perú

La presidenta Dina Boluarte ha pasado más de 20 días en el extranjero durante lo que va del año, con visitas oficiales a Suiza, El Vaticano, Japón, Indonesia y otros destinos, lo que la llevó a acumular gastos superiores a los 700 mil soles. Sin embargo, esos viajes no parecen haber arrojado beneficios económicos tangibles ni acuerdos bilaterales de peso: sólo en junio se firmó el Tratado de Alta Mar como logro destacable en todo el año.

Costos de los viajes de Dina Boluarte en 2025

AñoDestinoFechaN° de díasComitivaPresupuesto
2025SuizaDel 20 al 24 de enero56$29,952
2025VaticanoDel 16 al 19 de mayo43$17,613.58
2025Ecuador24 de mayo13$5000
2025FranciaDel 7 al 11 de junio54$19,390
2025Japón e IndonesiaDel 5 al 12 de agosto811$129,932.17
Notas relacionadas
Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado por la represión policial

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado por la represión policial

LEER MÁS
Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

LEER MÁS
Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos por la presidenta entre perfume Dior, estatuas y cosméticos

LEER MÁS
Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

LEER MÁS
Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

LEER MÁS
Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

LEER MÁS
Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

Morgan Quero: Minedu gastó más de S/9000 en ropa, lavandería y galletas desde el inicio de su gestión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Dina Boluarte no reconoce abusos de la PNP y asegura que no asumirá culpa por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota