Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

La presidenta Dina Boluarte vivió un incómodo momento en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, cuando el personal de protocolo decidió apagarle el micrófono mientras intervenía en la Asamblea General. La mandataria estaba dando un discurso sobre la situación del Perú con relación a la igualdad de género y empoderamiento femenino, pero se excedió del tiempo permitido, por lo que tuvo que ser interrumpida hasta en dos oportunidades.

"Un hito histórico que marcó el compromiso político internacional para alcanzar el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Hemos alcanzado resultados relevantes: se han reducido las brechas en el acceso a la educación y el mercado laboral.

Un grupo creciente de mujeres accede a espacios de tomas de decisiones y se han fortalecido las normas para combatir la violencia y discriminación contra las mujeres. Pero, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y niñas", sostuvo la mandataria.

Boluarte participaba este 22 de septiembre en la conmemoración del 30avo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En su discurso, destacó supuestos avances en el país, como la reducción de brechas en educación y mercado laboral, así como un mayor acceso de mujeres a espacios de toma de decisiones. Sin embargo, apenas unos minutos después de iniciar, la presidenta fue silenciada por el protocolo.

Por su parte, Annalena Baerbock, Presidenta del 80avo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, procedió a recalcar que había un tiempo determinado para cada discurso y que este no debe ser excedido por nadie. "No olviden que tenemos una larga lista de oradores, así que deben ceñirse a los tiempos", puntualizó en respuesta a la demora de Boluarte.

Boluarte y sus viajes al exterior: más de 20 días fuera del país sin logros concretos para el Perú

La presidenta Dina Boluarte ha pasado más de 20 días en el extranjero durante lo que va del año, con visitas oficiales a Suiza, El Vaticano, Japón, Indonesia y otros destinos, lo que la llevó a acumular gastos superiores a los 700 mil soles. Sin embargo, esos viajes no parecen haber arrojado beneficios económicos tangibles ni acuerdos bilaterales de peso: sólo en junio se firmó el Tratado de Alta Mar como logro destacable en todo el año.

Costos de los viajes de Dina Boluarte en 2025