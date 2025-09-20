Jefe de la ONU, Antonio Guterres, pide al mundo no dejarse intimidar por Israel

El próximo 23 de setiembre comienza la Asamblea General de la ONU en Nueva York. | Foto: AFP

El próximo 23 de setiembre comienza la Asamblea General de la ONU en Nueva York. | Foto: AFP

En una entrevista exclusiva con la agencia AFP, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el mundo no debe dejarse ‘intimidar’ por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada.

Asimismo, el secretario de la ONU instó a adoptar medidas climáticas más contundentes, ya que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial está a punto de fracasar.

PUEDES VER: Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

Guterres habló con AFP antes de que se realice la Asamblea General de la ONU, en la que, según la delegación francesa, diez países más reconocerán el Estado palestino, a pesar de la oposición de Israel.

La reunión de más de 140 jefes de Estado y de Gobierno se centraría en la guerra en la Franja de Gaza. Según la Casa Blanca, Israel ha amenazado con anexionar la Cisjordania ocupada si prospera el plan de reconocimiento del Estado palestino.

"No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias de Israel. Hagamos lo que hagamos, estas acciones continuarán y al menos habrá una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional para presionarlos para que no pase", afirmó Guterres.

"Lo que estamos presenciando en Gaza es horrible", añadió Guterres, en referencia a los ataques de Israel contra la población palestina.

"Es el peor nivel de muerte y destrucción que he visto como secretario general, probablemente en mi vida, y el sufrimiento del pueblo palestino no se puede describir: hambre, carencia total de asistencia sanitaria eficaz, personas viviendo sin refugios adecuados en enormes áreas de concentración", comentó.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha pedido la anexión de amplias zonas de Cisjordania con el objetivo de enterrar la idea de un Estado palestino.

Estados Unidos, aliado fiel de Israel, ha evitado hacer cualquier tipo de crítica a los ataques de su socio en Gaza, ni tampoco a la amenaza de anexión, pero se ha puesto en contra de los países que han anunciado su intención de reconocer Palestina.

PUEDES VER: Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Objetivos climáticos en apuros

La Asamblea General también tocará otro tema: el cambio climático. Guterres aseguró que el objetivo de no superar en 1,5ºC el calentamiento global respecto a la era preindustrial está a punto de fallar.

Los objetivos climáticos para 2035 de los países que firmaron el Acuerdo de París, también conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se esperaban inicialmente hace varios meses.

Sin embargo, las incertidumbres relacionadas con las tensiones geopolíticas y comerciales han ralentizado el proceso. "Estamos al borde de que este objetivo colapse", dijo Guterres.

"Necesitamos absolutamente que los países presenten planes de acción climática que estén completamente alineados con 1,5 grados (Celsius), que abarquen toda su economía y todas sus emisiones de gases de efecto invernadero", añadió.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

Para Guterres, es esencial una reducción drástica de las emisiones en los próximos años si queremos mantener vivo el límite de 1,5 grados Celsius.

A menos de dos meses de la COP30 en Brasil, decenas de países han tardado en anunciar sus planes, en particular China y la Unión Europea, considerados clave para el futuro de la diplomacia climática.

Los esfuerzos para hacer frente al impacto del calentamiento global causado por el ser humano han quedado relegados debido a las numerosas crisis en los últimos años, incluidas la pandemia de COVID-19 y varias guerras.

Naciones Unidas espera que la cumbre climática copresidida por Guterres y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sea una oportunidad para revitalizar los esfuerzos antes de la COP30.

PUEDES VER: Brasil revela que EEUU aún no concede visas a sus funcionarios que irán a Asamblea General de la ONU

Guterres dijo que le preocupa que las NDC, o planes nacionales de acción climática, puedan no apoyar finalmente el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales.

"No se trata de entrar en pánico. Se trata de ser determinados, de poner toda la presión sobre los países", apuntó. Mantener el calentamiento global a 1,5 ºC en comparación con la era preindustrial es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015.

Según gran parte de la comunidad científica, antes de finalizar esta década ya habremos superado esa cifra a medida que los humanos seguimos quemando combustibles fósiles. Las estimaciones actuales del observatorio europeo Copernicus, la temperatura media del planeta ya ha aumentado 1,4 °C.