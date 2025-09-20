Zelenski advirtió que espera nuevas sanciones "si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego". Foto: Composición LR/AFP.

Volodímir Zelenski informó que se reunirá la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Según explicó a un grupo de periodistas, el encuentro abordará garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz con Rusia y el refuerzo de sanciones contra Moscú, temas que Kyiv ha solicitado insistentemente a Washington.

“Habrá una reunión con el presidente de Estados Unidos. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EEUU sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños”, dijo Zelensky.

El mandatario ucraniano añadió que, antes de esa cita, habrá una reunión entre las primeras damas Olena Zelenska y Melania Trump para tratar asuntos humanitarios, con foco en la protección de niños afectados por la guerra. Será el primer encuentro privado entre ambas, y busca articular proyectos de asistencia en paralelo a las discusiones de alto nivel sobre seguridad y sanciones.

Múltiples encuentros bilaterales con jefes de Estado

Zelenski adelantó que, además de su reunión con Trump, prevé sostener múltiples encuentros bilaterales al margen de la Asamblea General de la ONU con jefes de Estado y representantes de diversos países. Según dijo ante periodistas, el objetivo es reforzar apoyos políticos, coordinar asistencia en seguridad y avanzar en iniciativas humanitarias vinculadas al impacto de la guerra.

Entre los temas prioritarios, el mandatario destacó el llamado acuerdo de minerales suscrito con Washington, que otorga a EE. UU. acceso preferente a recursos estratégicos de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses. Kyiv busca con este marco atraer capital, fortalecer su base industrial y garantizar cadenas de suministro críticas mientras continúa el conflicto.

"Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes"

Zelenski advirtió que espera nuevas sanciones "si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego", en declaraciones difundidas por la presidencia ucraniana. Además, el mandatario reiteró su disposición a dialogar con Vladímir Putin —“tanto bilateral como trilateral”—, pero remarcó que el Kremlin “no está listo”. En paralelo, Kyiv insiste en obtener garantías de seguridad respaldadas por Occidente para blindarse ante futuros ataques en caso de un eventual acuerdo de paz.

Desde Moscú, Putin señaló que cualquier plan que contemple el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano sería “inaceptable”, un mensaje que eleva la tensión diplomática y acota el margen de negociación. En este contexto, Ucrania busca anclar compromisos concretos de defensa y sanciones disuasivas.

En el terreno, la guerra mantiene su costo humano. Zelenski informó que en el ataque aéreo más reciente, un misil con municiones de racimo impactó de lleno un edificio de departamentos en Dnipró. El presidente difundió imágenes de vehículos y estructuras en llamas, así como de rescatistas evacuando a una persona entre los escombros.

Ucrania y Rusia denuncian ataques mutuos

"Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos", reveló el presidente Zelensky, a través de su comunicado en X.

Por su parte, Rusia, mediante el gobernador Viacheslav Fedorishchev informó en redes sociales cuatro personas murieron y una resultó herida en un ataque con drones atribuido a Ucrania en la región de Samara, en el suroeste de Rusia. El funcionario señaló que la acción ocurrió la noche del sábado, a unos 800 kilómetros de la línea del frente.