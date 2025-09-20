Rusia lanzó, durante la noche, un ataque masivo contra varias regiones de Ucrania con 40 misiles y alrededor de 580 drones, dejando al menos tres muertos y decenas de heridos, según autoridades locales y el presidente Volodímir Zelenski. En la región de Dnipropetrovsk, los bombardeos dañaron viviendas y provocaron incendios; allí se reportó una víctima mortal y 26 heridos.

En Kyiv, el jefe de la administración militar, Mykola Kalashnyk, informó que “el enemigo está atacando con drones de ataque y misiles” y que los asentamientos civiles se encuentran bajo fuego. En la ciudad de Mykolaiv también se registraron impactos de drones y misiles, aunque las autoridades locales señalaron que no hubo víctimas.

"Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque"

"Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos", explicó el presidente Zelensky, a través de su comunicado en X.

El presidente ucraniano agradeció “a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche” y destacó el desempeño de los pilotos de F-16, quienes “una vez más demostraron su destreza” al neutralizar de forma efectiva la amenaza de misiles de crucero contra el país. Según el mandatario, la coordinación entre defensa aérea y aviación fue clave para contener el ataque.

Los bombardeos alcanzaron las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, con daños en infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles. En Dnipropetrovsk, un misil con municiones en racimo impactó directamente un edificio de departamentos, dejando un panorama de destrucción y emergencias simultáneas en varios frentes.

Decenas de heridos y cuatro fallecidos

Zelensky informó que el último bombardeo dejó decenas de heridos y, hasta el momento, tres fallecidos. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y sostuvo que ataques de este tipo carecen de justificación militar, pues buscan aterrorizar a la población y dañar infraestructura estratégica y civil.

El mandatario insistió en que la respuesta debe ser internacional y sostenida. Recordó que Ucrania ha probado su capacidad para defenderse y contribuir a la seguridad europea, pero subrayó que para contar con un “escudo confiable” se requiere acción coordinada con sus aliados.

En esa línea, pidió reforzar de inmediato la defensa aérea, aumentar el suministro de armamento y ampliar las sanciones contra la maquinaria militar rusa y los sectores que la financian. “Cada restricción a Rusia salva vidas”, afirmó, y agradeció a los países y organizaciones que continúan brindando apoyo.

Rusia denuncia ataque de drones ucranianos y cuatro fallecidos

Cuatro personas murieron y una resultó herida en un ataque con drones atribuido a Ucrania en la región de Samara, en el suroeste de Rusia, informó el gobernador Viacheslav Fedorishchev en redes sociales. El funcionario señaló que la acción ocurrió la noche del sábado, a unos 800 kilómetros de la línea del frente.

El incidente, reportado por autoridades locales, se produjo lejos de las zonas de combate habituales, lo que vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de áreas de retaguardia ante este tipo de ataques. Por el momento, no se ofrecieron más detalles sobre el objetivo específico ni el alcance de los daños materiales.