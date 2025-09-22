HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

Donald Trump hizo la recomendación tras especulaciones de medios sobre un posible riesgo de autismo, a psear que la comunidad científica ha rechazado dicha especulación.

Trump advierte sobre le riesgo del paracetamol en embarazadas. Foto: AFP.
Trump advierte sobre le riesgo del paracetamol en embarazadas. Foto: AFP.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió al afirmar, en un acto político, que el consumo de Tylenol (también conocido como paracetamol) durante el embarazo podría aumentar el riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista (TEA). Esta declaración no cuenta con estudios científicos publicados que respalden dicha afirmación, y ha sido rechazada por la comunidad científica.

Especialistas de distintos países han subrayado que el autismo es un fenómeno complejo y multicausal, y que factores como la genética, la alimentación, el ambiente y la salud materna influyen en su desarrollo. Sociedades médicas y ministerios de salud optaron por la prudencia y decidieron no hacer comentarios hasta conocer los estudios que el gobierno estadounidense asegura estar por difundir.

PUEDES VER: Donald Trump se burla de milicias venezolanas convocadas por Maduro con sarcástica publicación: "Una amenaza muy grave"

lr.pe

¿Qué riesgos tiene que Trump vincule paracetamol y autismo sin evidencia científica?

Trump en un acto político, el mandatario declaró: “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”, y mencionó a la leucovorina, una forma de folato, como una posible intervención para tratar síntomas neurológicos. En su anuncio mencionó: "Tomar Tylenol no es bueno. Por esta razón, recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario. Esto es, por ejemplo, en casos de fiebre extremadamente alta que sientan que no pueden soportar", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Expertos como Ángeles Schteinschnaider, jefa del Departamento de Neuropediatría de Fleni, y sociedades científicas en Europa y Estados Unidos han señalado que no existe evidencia que respalde una asociación causal entre el paracetamol y el TEA. Las recomendaciones actuales insisten en utilizar la menor dosis efectiva durante el menor tiempo posible, siempre bajo supervisión médica, y mantener al paracetamol como analgésico de elección.

PUEDES VER: Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

lr.pe

¿Hasta qué punto el anuncio de Trump responde a intereses políticos y distorsiona el debate sobre las causas del autismo?

El anuncio de Trump ocurre en un contexto político donde su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha relacionado el aumento del autismo con “toxinas ambientales”. Esta postura contrasta con la de las principales sociedades médicas, que consideran seguro el paracetamol durante el embarazo.

Investigaciones recientes, como un estudio sueco de 2024 que analizó a casi 2,5 millones de niños, no encontraron relación entre paracetamol y autismo al controlar factores genéticos y ambientales. Otros trabajos internacionales sugieren que las asociaciones observadas podrían explicarse por predisposición genética, enfermedades maternas o el uso de otros medicamentos durante la gestación, dejando claro que el TEA es multifactorial.

