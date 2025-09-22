Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su escalada. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su compromiso de apoyar a Polonia y a los países bálticos si Rusia decidiera aumentar su escalada militar.

Esta declaración se produjo luego de que Moscú llevara a cabo una incursión en el espacio aéreo de Estonia, lo que ha generado preocupación en Europa del Este por una posible intensificación del conflicto en la región.

EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia aumenta escalada

Cuando un periodista le preguntó si Estados Unidos estaría dispuesto a respaldar a los cuatro países implicados en caso de que Rusia continuara aumentando la tensión, el presidente estadounidense fue claro: “Sí, lo haría, lo haría”, respondió.

Trump también comentó que ya había recibido información sobre las denuncias de Estonia, que acusa a aviones de combate rusos de haber invadido su espacio aéreo en los últimos días. Al respecto, expresó que "no le gusta" estas provocaciones y solo contribuyen a aumentar la tensión en la región.

Cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia

Tres aviones de combate MiG-31, pertenecientes a las fuerzas armadas de Rusia, violaron el espacio aéreo de Estonia sobre el golfo de Finlandia. Este incidente fue calificado por la Unión Europea y la OTAN como una nueva y peligrosa provocación, lo que generó una oleada de críticas hacia Moscú, que, por su parte, negó rotundamente las acusaciones.

Frente a esta situación, cazas de F-35 italianos, desplegados como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en los países bálticos, actuaron de inmediato para interceptar a los aviones rusos. A ellos se sumaron aviones suecos y finlandeses, que les exigieron abandonar la zona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso insistió en que sus aeronaves no violaron el espacio aéreo estonio. Afirmaron que los vuelos se realizaron exclusivamente en espacio aéreo internacional y bajo total apego a las normas de aviación internacional.

Polonia denunció invasión de su espacio aéreo por parte de Rusia

Durante la mañana del 10 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Polonia identificaron la presencia de varios drones en su espacio aéreo y, tras confirmar la intrusión, procedieron a derribarlos. El primer ministro, Donald Tusk, se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial en X, donde aseguró que los dispositivos aéreos pertenecían al Ejército ruso.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa negó que se hubiera planeado un ataque hacia territorio polaco. Según explicaron, los drones utilizados en la ofensiva contra instalaciones militares e industriales de Ucrania no tenían el alcance suficiente para cruzar la frontera, ya que su autonomía máxima de vuelo no supera los 700 kilómetros.

En esa misma línea, la Cancillería rusa respaldó la versión del Ministerio de Defensa, y afirmó que los datos técnicos ofrecidos desmontan por completo las acusaciones de Varsovia, acusando al Gobierno polaco de intentar intensificar el conflicto con narrativas infundadas.