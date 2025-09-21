HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

La carta de Maduro a Trump fue enviada el 6 de septiembre, días después del primer ataque en el Caribe, según Reuters. 

Nicolás Maduro pide reactivar el diálogo con EE.UU. en una carta para Donald Trump: "Debe ser histórica y pacífica"
Nicolás Maduro pide reactivar el diálogo con EE.UU. en una carta para Donald Trump: "Debe ser histórica y pacífica" | Composición LR

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro le envió una carta a Donald Trump para proponerle retomar canales directos de diálogo y negar las acusaciones de Washington por narcotráfico. "Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación", se lee, según Reuters.

De acuerdo a la agencia de noticias, la carta habría sido enviada el 6 de septiembre, pocos días después del primer bombardeo de un barco en el Caribe. Pese al clima de tensión militar, hasta hoy, siguen los vuelos de repatriación de inmigrantes. Según The New York Times, fuentes militares le dijeron que el despliegue de buques frente a Venezuela busca aumentar la presión sobre Maduro.

PUEDES VER: Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

lr.pe

¿Qué dice la carta de Maduro para Trump, según Reuters?

Según Reuters, en su carta del 6 de septiembre, Maduro le escribe a Trump: "Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", se lee al inicio.

El dictador de Venezuela además le propuso al republicano reactivar un diálogo "directo y franco" con el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, para "superar el ruido mediático y las noticias falsas", Y remarca que "hasta la fecha, este canal ha funcionado a la perfección".

En ese mismo escrito, Maduro rechazó las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico, y afirmó que "solo el 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela", de las cuales, "el 70% fueron neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas", añadió. 

PUEDES VER: El debate sobre las armas en EE.UU. que cobra vidas cada año: Segunda Enmienda, el lobby más influyente en políticos y más

lr.pe

Vuelos de deportación y desacuerdos en EE.UU.

Reuters informa que más de 8.000 venezolanos han sido deportados de EE.UU. mediante esos vuelos gestionados con la cooperación del régimen venezolano. Algunos vuelos se dirigen directamente a Caracas, otros pasan primero por terceros países como Honduras.

Sobre la estrategia de Estados Unidos, existe una división interna: por un lado, funcionarios como Richard Grenell están de acuerdo con el diálogo y la negociación directa con Maduro, especialmente en torno a temas migratorios, liberación de presos y coordinación para los vuelos. Por otro lado, miembros de la administración, como Marco Rubio, eligen las sanciones y amenazas de precio "incalculable" si no se aceptan condiciones de Washington en su lucha contra el tráfico de drogas.

Notas relacionadas
Venezuela asegura que tiene "una guerra no declarada" con Estados Unidos y lo denuncia ante la ONU por ataque a barcos

Venezuela asegura que tiene "una guerra no declarada" con Estados Unidos y lo denuncia ante la ONU por ataque a barcos

LEER MÁS
YouTube habría eliminado la cuenta oficial de Maduro donde transmitía sus discursos en vivo: "Esta página no está disponible"

YouTube habría eliminado la cuenta oficial de Maduro donde transmitía sus discursos en vivo: "Esta página no está disponible"

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina atiende show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel y causa sensación del público

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 21 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

Mundo

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Machado refuerza su llamado a una marcha ciudadana en octubre para acabar con régimen de Maduro: “Vamos juntos hasta el final”

El futuro de Bolivia en juego: inflación y escasez a un mes de las elecciones presidenciales que marcaría el fin político de Evo Morales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z: manifestante es impactado por un perdigón en la mandíbula

Reportera y un camarógrafo de radio Exitosa resultan heridos por impacto de perdigones de la PNP

5000 policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota