Donald Trump instaura una tarjeta de residencia 'dorada' que cuesta un millón de dólares

Iniciativa busca limitar los permisos de trabajo para priorizar a los trabajadores estadounidenses. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "tarjeta dorada" que costará un millón de dólares para individuos y dos millones en caso de ser patrocinado por una empresa.

El mandatario anunció también que las compañías que quieran contratar a trabajadores extranjeros cualificados, mediante la visa H-1B, como los del sector de alta tecnología, deberán desembolsar 100.000 dólares anuales, en lugar de los 1000 dólares actuales.

¿En qué consiste la tarjeta de residencia dorada?

"Creo que va a ser tremendamente exitoso", dijo Donald Trump sobre su "tarjeta dorada" que forma parte de su política de incentivar el empleo de calidad en Estados Unidos.

Will Scharf, asistente de Donald Trump, reveló que los aspirantes podrán acceder a un trámite acelerado de visas a través del nuevo programa de Tarjeta Dorada, mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro de EE.UU, o dos millones si una empresa los está patrocinando.

Junto al presidente estadounidense había una pancarta dorada, en forma de tarjeta de crédito tamaño gigante, con su foto en pleno centro.

¿Por qué subió los precios de las visas H-1B?

En la actualidad, las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador.

Desde su primer mandato, Donald Trump ha mostrado su intención de limitar estos permisos de trabajo para darle prioridad a los trabajadores estadounidenses.

El número de solicitudes de visas H-1B se ha incrementado mucho en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022, durante el gobierno de Joe Biden.

En contraste, el pico de rechazos se registró en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

Estados Unidos aprobó aproximadamente 400.000 visas H-1B en 2024, de las cuales dos tercios fueron renovaciones. India representa alrededor de tres cuartos de los beneficiarios.

Las grandes empresas tecnológicas dependen de trabajadores indios que se trasladan a los Estados Unidos o viajan entre ambos países.

Empresarios del sector tecnológico, incluido Elon Musk, han advertido contra la focalización de las visas H-1B, argumentando que Estados Unidos no posee suficiente talento local para cubrir vacantes importantes en el sector tecnológico.

Estos anuncios complementan la masiva operación contra la inmigración ilegal en todo el país, que ha recibido grandes fondos aprobados por el Congreso.