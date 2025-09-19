HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania, afirma el jefe de la inteligencia británica: “Miente al mundo”

El jefe del MI6, Sir Richard Moore, asegura que Vladimir Putin no busca la paz en Ucrania y destaca las consecuencias internacionales de su invasión.

Rob "El Corrector" dijo: Sir Richard Moore afirma que Putin subestimó la resistencia ucraniana y sus propias opciones. Foto: AFP

Sir Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreta británico (MI6), afirmó que no hay “absolutamente ninguna evidencia” de que Vladimir Putin quiera negociar la paz en Ucrania y aseguró que el presidente ruso “nos está engañando”. Moore señaló que Putin sobreestimó sus posibilidades de una victoria rápida, subestimó la resistencia de Kiev y ahora busca imponer su voluntad imperial a cualquier costo, aunque “ha mordido más de lo que puede masticar”.

Durante un discurso en el consulado británico en Estambul, Moore destacó que la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, ha reforzado la identidad nacional ucraniana, acelerado su acercamiento a Occidente y motivado a Suecia y Finlandia a integrarse a la OTAN. “Putin ha tratado de convencer al mundo de que la victoria rusa es inevitable. Pero miente. Miente al mundo. Miente a su pueblo. Quizás incluso se mienta a sí mismo”, enfatizó Moore.

¿Por qué el jefe de la inteligencia británica afirma que Vladimir Putin "miente al mundo" con la paz en Ucrania?

Moore explicó que Putin busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición, pero no puede tener éxito. El jefe del MI6 comparó las llamadas telefónicas de Putin con la campanilla de Iván Pávlov, indicando que el presidente ruso recibe información que confirma lo que el sistema cree que él quiere escuchar, lo que refuerza decisiones basadas en percepciones distorsionadas.

Además, Moore afirmó que Putin está hipotecando el futuro de Rusia por su legado personal y una versión distorsionada de la historia. La insistencia en presentar la victoria rusa como inevitable no solo engaña al mundo y a su pueblo, sino que también podría engañarlo a él mismo, aumentando los riesgos de prolongar un conflicto que ya ha mostrado límites imprevistos para Moscú.

¿Qué consecuencias ha tenido la invasión rusa en Ucrania según Sir Richard Moore para la política internacional?

Según Moore, la invasión rusa ha fortalecido la identidad nacional ucraniana y acelerado su acercamiento a Occidente. Además, la guerra impulsó la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, modificando de manera significativa la seguridad europea y la relación de Ucrania con sus aliados internacionales.

Moore también destacó que, históricamente, potencias más grandes que Rusia han fracasado en subyugar a países más pequeños que Ucrania. Mientras Moscú intenta agotar al ejército ucraniano más pequeño mediante su superioridad numérica, Ucrania amplía su cooperación en defensa con otros países y asegura inversión millonaria en su industria armamentista nacional. Además, Moore presentó la plataforma de mensajería segura “mensajero silencioso” del MI6, diseñada para reclutar informantes incluso en Rusia, invitando a quienes tengan información importante a contactar con la agencia.

