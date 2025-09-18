HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Daniel Noboa propone una nueva Constitución y convoca a Asamblea Constituyente para "devolver el poder al pueblo" en Ecuador

La propuesta reactiva una de las promesas de campaña del presidente Noboa en medio de tensiones contra la Corte Constitucional de Ecuador.

La Constitución vigente fue elaborada durante el gobierno de Rafael Correa. Foto: AFP
La Constitución vigente fue elaborada durante el gobierno de Rafael Correa. Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este miércoles que en el referéndum previsto para finales de año se incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. La propuesta fue anunciada en un contexto político marcado por cuestionamientos a sus reformas y por tensiones crecientes con otras instituciones del Estado.

El anuncio se dio luego de que la Corte Constitucional (CC) rechazó varias de las reformas presentadas por el mandatario, al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual Carta Magna. Esta Constitución fue promovida por el expresidente Rafael Correa durante su gobierno (2007-2017) y continúa vigente.

PUEDES VER: Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

lr.pe

¿Por qué Noboa decidió convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución?

Según explicó en un mensaje publicado en redes sociales, Noboa afirmó que su iniciativa busca “sacar al país del secuestro institucional” y “devolver el poder al pueblo”. Con esta declaración, el mandatario aludió a las limitaciones que, según él, enfrenta ante el máximo tribunal del país y que impiden la aplicación de sus propuestas.

Sus declaraciones son una respuesta a la Corte Constitucional, que no solo ha rechazado varias de sus iniciativas, sino que también ha suspendido de manera preliminar diversos artículos de leyes polémicas impulsadas por su gobierno. Estas normas han sido objeto de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, los cuales han denunciado que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la legislación vigente.

PUEDES VER: Cámara de Diputados de Brasil avanza ley que podría amnistiar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

lr.pe

¿Cuál fue una de las principales promesas de campaña de Noboa y cómo se relaciona con su situación actual?

La Asamblea Constituyente fue una de las promesas más destacadas de la campaña de Daniel Noboa, con la que logró asegurar su reelección para el periodo 2025-2029, luego de asumir el cargo inicialmente en 2023. Esta propuesta le permitió consolidar el apoyo ciudadano en un escenario político polarizado y con fuerte presencia del correísmo como oposición.

No obstante, Noboa dejó en pausa esta iniciativa cuando percibió que había logrado un control mayoritario en la Asamblea Nacional. Con apoyo oficialista y pese a la oposición del correísmo, el Parlamento aprobó una serie de leyes bajo trámite exprés. Estas normas contenían disposiciones que fueron cuestionadas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes presentaron recursos ante la Corte Constitucional. Entre las medidas suspendidas por el tribunal se encuentra la prerrogativa que otorgaba “indultos anticipados” a policías y militares procesados por delitos en el contexto del “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado.

Notas relacionadas
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

LEER MÁS
Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

LEER MÁS
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Mundo

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota