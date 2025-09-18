HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arde Troya con Juliana Oxenford
Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Trump y Starmer firman histórico acuerdo para impulsar innovación tecnológica en IA entre Estados Unidos y Reino Unido

Donald Trump y Keir Starmer sellaron acuerdo en Chequers mientras 5.000 personas protestaban en Londres contra su política migratoria del presidente de Estados Unidos

Trump y Starmer promueven inversiones tecnológicas en medio de tensiones. Foto: AFP
Trump y Starmer promueven inversiones tecnológicas en medio de tensiones. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación en innovación tecnológica, con especial énfasis en el desarrollo de inteligencia artificial y nuevas áreas de investigación digital. El encuentro se llevó a cabo en Chequers, la residencia oficial del jefe de Gobierno británico, ubicada en el sureste de Inglaterra. Esta actividad formó parte de la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido.

La reunión estuvo precedida por una recepción de la familia real británica en el castillo de Windsor, donde Trump elogió al monarca al describirlo como un “gran rey” y un “gran caballero”. Luego, el presidente estadounidense se trasladó en helicóptero hasta Chequers. Allí sostuvo una reunión bilateral con Starmer, centrada en las relaciones comerciales, los conflictos en Ucrania y Gaza, y el fortalecimiento de la cooperación tecnológica.

PUEDES VER: Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

lr.pe

¿Qué compromisos económicos se mencionan en relación con la visita de Trump al Reino Unido?

La visita de Donald Trump incorporó un importante componente económico, con la participación de altos ejecutivos de empresas estadounidenses en diversos eventos y recepciones oficiales. Durante la jornada, las autoridades anunciaron inversiones que superaron los $150.000 millones, lo que reafirmó el carácter económico de este viaje presidencial.

Entre los compromisos, destacaron las inversiones anunciadas por compañías como Microsoft, Google y Blackstone, dirigidas a fortalecer la presencia empresarial en el Reino Unido. El primer ministro británico subrayó que este acuerdo generará beneficios directos para la población, al declarar: “Empleos, crecimiento y oportunidades es lo que prometí a la gente trabajadora y es exactamente lo que nos da esta visita de Estado”. Trump, por su parte, al ser consultado sobre el arancel del 25 % que aún recae sobre el acero británico, respondió: “Quieren ver si pueden obtener un acuerdo un poco mejor. Hablaremos con ellos”.

PUEDES VER: "Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

lr.pe

¿Qué simboliza el maletín que recibió Donald Trump de parte del primer ministro británico?

Durante el encuentro en Chequers, Keir Starmer entregó a Donald Trump un maletín rojo característico del gobierno británico. Este objeto fue fabricado especialmente para la ocasión y lleva grabado el sello y el título presidencial de Estados Unidos. Según Downing Street, el obsequio cerró la entrega de presentes oficiales durante la visita y tuvo como objetivo reforzar la idea de la “relación especial” entre ambas naciones.

En el Reino Unido, estos maletines forman parte de la tradición política, ya que el primer ministro y los ministros de gabinete transportan en ellos documentos oficiales del Estado. Por esa razón, el regalo no se trató de un gesto protocolar cualquiera, sino de un símbolo del poder, la autoridad y la colaboración institucional. La entrega del maletín se convirtió en uno de los momentos más representativos de la jornada y otorgó un cierre simbólico a la visita del presidente estadounidense.

PUEDES VER: Descubren en Estados Unidos uno de los mayores depósitos de oro en el mundo, según Barrick Gold Corporation

lr.pe

Protestas y tensiones diplomáticas durante la visita

La segunda visita de Donald Trump al Reino Unido también provocó protestas. En Londres, unas cinco mil personas salieron a las calles para expresar su rechazo a la política migratoria del mandatario y a su apoyo a Israel. Estas manifestaciones se mantuvieron pese a que Trump no visitó la capital británica en esta ocasión.

Aunque ideológicamente distante de Trump, Keir Starmer ha buscado posicionarse como un puente entre Washington y los aliados europeos, en especial respecto a la guerra en Ucrania. Según el diario The Times, el primer ministro habría postergado hasta el fin de semana el anuncio del reconocimiento del Estado Palestino en la Asamblea General de la ONU, con el fin de evitar tensiones públicas con el mandatario estadounidense durante estos días de encuentros oficiales.

Notas relacionadas
Papa León XIV denuncia el desplazamiento "forzado" de la población de Gaza y exige la liberación de rehenes

Papa León XIV denuncia el desplazamiento "forzado" de la población de Gaza y exige la liberación de rehenes

LEER MÁS
España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival: RTVE confirmó la decisión histórica

LEER MÁS
La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

Papa León XIV descarta que Iglesia Católica promueva reformas sobre la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario

LEER MÁS
Los 8 países que no superaron a Machu Picchu para ser una de las 7 maravillas del mundo: ¿podrían sustituirlo asi pierde su título?

Los 8 países que no superaron a Machu Picchu para ser una de las 7 maravillas del mundo: ¿podrían sustituirlo asi pierde su título?

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Corea del Norte pone en alerta a Estados Unidos con la presentación de su primer submarino nuclear: "Es una amenaza"

Corea del Norte pone en alerta a Estados Unidos con la presentación de su primer submarino nuclear: "Es una amenaza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Mundo

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota