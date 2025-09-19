HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump sube a US$ 100.000 el precio de visa H-1B para trabajadores especializados

El aumento en el costo de las visas H-1B responde a una iniciativa de Donald Trump destinada a priorizar el empleo de trabajadores nacidos en Estados Unidos en lugar de extranjeros.

Para acceder a una visa H-1B se deberá pagar alrededor de 100.000 dólares.
Para acceder a una visa H-1B se deberá pagar alrededor de 100.000 dólares. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementará la tarifa de las visas de trabajo H-1B. Desde ahora, estas visas, creadas para trabajadores especializados y muy utilizadas en el sector tecnológico, tendrán un costo de 100.000 dólares.

El anuncio sobre el aumento del precio de las visas H-1B fue revelado inicialmente por Bloomberg. Posteriormente, un funcionario de la Casa Blanca Casa Blanca confirmó esta información a la agencia AFP (Agence France-Presse)

lr.pe

¿Qué es la visa H-1B?

En la actualidad, las visas H-1B permiten a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas (científicos, ingenieros y programadores informáticos, entre otros) trabajar de forma legal en Estados Unidos.

Estos permisos de trabajo tienen una duración determinada, inicialmente de tres años; sin embargo, pueden incrementarse hasta seis años para los extranjeros patrocinados por un empleador.

Desde su primer mandato, Donald Trump siempre ha manifestado su intención de limitar la cantidad de visas H-1B para darle prioridad a los trabajadores estadounidenses.

Cabe resaltar que, en los últimos años, el número de solicitudes de visas H-1B se incrementaron de manera considerable. Antes del anuncio de Donald Trump, el costo de este visado oscilaba entre 970 y 7775 dólares.

lr.pe

¿Por qué Donald Trump subió el precio de las visas H-1B?

En 2022, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, hubo un pico en las aprobaciones de este visado. En contraste a lo ocurrido en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando se produjo un aumento significativo en los rechazos.

Según cifras oficiales, durante el 2024, Estados Unidos aprobó unas 400.000 visas H1-B, de las cuales dos tercios fueron renovaciones. Además, tres cuartas partes de los solicitantes aprobados eran originarios de India.

Este último anuncio se suma a un conjunto de medidas antiinmigración adoptadas por el presidente Donald Trump y su gobierno, que además está llevando a cabo expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular.

