El presidente Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra las cadenas de televisión que lo critican a él o a su gobierno en Estados Unidos. Esto ocurre después de la reciente suspensión del programa nocturno 'Jimmy Kimmel Live' en ABC, luego de que el presentador hiciera comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La amenaza de Trump no es nueva. A lo largo de su mandato, el presidente ha criticado a los medios con cobertura negativa sobre él. El republicano dejó claro que no permitirá que los canales sigan emitiendo esos contenidos y buscaría presionar a los canales de TV para que modifiquen su enfoque.

La amenaza de Trump a las cadenas de TV tras caso Kimmel

Donald Trump amenazó con que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) podría revocar las licencias de transmisión a las cadenas de televisión que lo critiquen de manera negativa. En sus comentarios, alegó que esos medios son un "brazo del Partido Demócrata".

"Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente (en las elecciones) en los siete estados clave. Si están un 97 % en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso", pronunció a bordo del avión presidencial Air Force One.

En sus declaraciones, Trump atacó a los medios, pero también hizo alusión a la figura de Brendan Carr, presidente de la FCC, sugiriendo que dependería de él tomar medidas contra las cadenas que considera desfavorables. Este tipo de presión se suma a una larga historia de confrontaciones entre el presidente y los medios de comunicación, usando su posición de poder para desafiar las coberturas críticas.

¿Cuál es la postura de la FCC sobre el caso Kimmel?

La FCC, bajo el liderazgo de Brendan Carr, se ha involucrado indirectamente en el caso de Jimmy Kimmel al apoyar la crítica de Trump hacia el programa de ABC. En particular, la FCC expresó que tomaría "medidas" contra la cadena Disney, que es dueña de ABC, después de que Kimmel hiciera comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

La postura de la FCC parece ser parte de un esfuerzo para respaldar la postura del presidente en su campaña contra lo que considera cobertura mediática desfavorable. Sin embargo, el grupo no ha tomado una acción formal sobre el caso, aunque la presión quedó clara, con Trump y Carr usando su influencia para señalar a los medios de comunicación.