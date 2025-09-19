Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, comenzaron su esperada llamada telefónica este viernes, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. En un breve comunicado, la Cancillería china indicó que “el presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”.

Poco después, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que la conversación entre ambos líderes comenzó a las 8:00 a.m., hora local, aunque no ofreció detalles sobre los temas que se discutirían. Además, señaló que Trump proporcionaría más información sobre el diálogo a través de su red social Truth Social en el transcurso de la jornada.

Trump sostuvo que conversaría con Xi sería para definir el futuro de Tik Tok y las relaciones comerciales

Donald Trump ya había anunciado que tenía planeado hablar con su homólogo chino Xi Jinping este viernes, con el objetivo de cerrar un acuerdo que permita a TikTok seguir operando en Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.

Trump también mencionó que esta conversación podría abrir la puerta a un futuro encuentro cara a cara entre ambos líderes, lo que facilitaría un acuerdo comercial más amplio que ponga fin a la guerra de aranceles entre las dos principales economías del mundo.

"Este viernes voy a hablar con el presidente Xi, como saben, sobre TikTok y también sobre comercio", comentó Trump el jueves. "Estamos muy cerca de lograr acuerdos en ambos temas". Asimismo, resaltó que su relación con China es "muy buena", aunque añadió que el conflicto de Rusia en Ucrania podría resolverse si los países europeos aplicaran aranceles más altos al gigante asiático.

¿En qué consistiría el acuerdo de TikTok entre EE.UU. y China?

El martes, Donald Trump decidió posponer por cuarta vez la prohibición de TikTok en Estados Unidos. De acuerdo con una ley aprobada durante la administración de Biden, la plataforma no podrá operar en el país debido a preocupaciones de seguridad nacional, a menos que la empresa matriz china, ByteDance, transfiera el control a inversores estadounidenses.

En el posible acuerdo, TikTok en EE.UU. sería "propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas", aseguró Trump. Además, ha afirmado que la red social ganó mucha popularidad entre los jóvenes, algo que, según él, le ayudó a triunfar en las elecciones de 2024.

Además, según el diario The Wall Street Journal, se está considerando la creación de un consorcio para tomar el control de TikTok, que podría incluir a la gigante tecnológica Oracle y a dos importantes fondos de inversión californianos: Silver Lake y Andreessen Horowitz.

No es la primera vez que Trump y Xi sostienen una conversación telefónica

Esta sería la segunda vez que Trump se comunica con Xi Jinping vía telefónica desde su regreso a la Casa Blanca, cuando impuso aranceles muy altos a China, lo que provocó una serie de restricciones comerciales recíprocas y tensó las relaciones entre las dos principales economías del mundo.

Asimismo, entre mayo y septiembre, se llevaron a cabo cuatro rondas de conversaciones comerciales entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y China. Aunque ambos países han dado algunos pasos atrás en cuanto a los estrictos controles de exportación y suspendido los aranceles elevados, aún quedan muchos temas sin resolver.

El 5 de junio, Trump comentó que Xi lo había invitado a visitar China y, a su vez, él extendió una invitación similar para que el presidente chino viaje a Estados Unidos. No obstante, por el momento, no hay planes concretos de viaje.