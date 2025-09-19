HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Trump y Xi Jinping definen el futuro de TikTok en EE. UU. y las relaciones comerciales con China vía telefónica

Donald Trump ya había anticipado que hablaría con Xi Jinping para cerrar un acuerdo que permita a TikTok seguir operando en Estados Unidos.

Trump y Xi Jinping definen el futuro de TikTok en EE. UU vía telefónica.
Trump y Xi Jinping definen el futuro de TikTok en EE. UU vía telefónica. | AP

Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, comenzaron su esperada llamada telefónica este viernes, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. En un breve comunicado, la Cancillería china indicó que “el presidente Xi Jinping está hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por teléfono”.

Poco después, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que la conversación entre ambos líderes comenzó a las 8:00 a.m., hora local, aunque no ofreció detalles sobre los temas que se discutirían. Además, señaló que Trump proporcionaría más información sobre el diálogo a través de su red social Truth Social en el transcurso de la jornada.

PUEDES VER: Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

lr.pe

Trump sostuvo que conversaría con Xi sería para definir el futuro de Tik Tok y las relaciones comerciales

Donald Trump ya había anunciado que tenía planeado hablar con su homólogo chino Xi Jinping este viernes, con el objetivo de cerrar un acuerdo que permita a TikTok seguir operando en Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.

Trump también mencionó que esta conversación podría abrir la puerta a un futuro encuentro cara a cara entre ambos líderes, lo que facilitaría un acuerdo comercial más amplio que ponga fin a la guerra de aranceles entre las dos principales economías del mundo.

"Este viernes voy a hablar con el presidente Xi, como saben, sobre TikTok y también sobre comercio", comentó Trump el jueves. "Estamos muy cerca de lograr acuerdos en ambos temas". Asimismo, resaltó que su relación con China es "muy buena", aunque añadió que el conflicto de Rusia en Ucrania podría resolverse si los países europeos aplicaran aranceles más altos al gigante asiático.

PUEDES VER: Trump y Starmer firman histórico acuerdo para impulsar innovación tecnológica en IA entre Estados Unidos y Reino Unido

lr.pe

¿En qué consistiría el acuerdo de TikTok entre EE.UU. y China?

El martes, Donald Trump decidió posponer por cuarta vez la prohibición de TikTok en Estados Unidos. De acuerdo con una ley aprobada durante la administración de Biden, la plataforma no podrá operar en el país debido a preocupaciones de seguridad nacional, a menos que la empresa matriz china, ByteDance, transfiera el control a inversores estadounidenses.

En el posible acuerdo, TikTok en EE.UU. sería "propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas", aseguró Trump. Además, ha afirmado que la red social ganó mucha popularidad entre los jóvenes, algo que, según él, le ayudó a triunfar en las elecciones de 2024.

Además, según el diario The Wall Street Journal, se está considerando la creación de un consorcio para tomar el control de TikTok, que podría incluir a la gigante tecnológica Oracle y a dos importantes fondos de inversión californianos: Silver Lake y Andreessen Horowitz.

PUEDES VER: Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

lr.pe

No es la primera vez que Trump y Xi sostienen una conversación telefónica

Esta sería la segunda vez que Trump se comunica con Xi Jinping vía telefónica desde su regreso a la Casa Blanca, cuando impuso aranceles muy altos a China, lo que provocó una serie de restricciones comerciales recíprocas y tensó las relaciones entre las dos principales economías del mundo.

Asimismo, entre mayo y septiembre, se llevaron a cabo cuatro rondas de conversaciones comerciales entre funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y China. Aunque ambos países han dado algunos pasos atrás en cuanto a los estrictos controles de exportación y suspendido los aranceles elevados, aún quedan muchos temas sin resolver.

El 5 de junio, Trump comentó que Xi lo había invitado a visitar China y, a su vez, él extendió una invitación similar para que el presidente chino viaje a Estados Unidos. No obstante, por el momento, no hay planes concretos de viaje.

Notas relacionadas
Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
Trump y Starmer firman histórico acuerdo para impulsar innovación tecnológica en IA entre Estados Unidos y Reino Unido

Trump y Starmer firman histórico acuerdo para impulsar innovación tecnológica en IA entre Estados Unidos y Reino Unido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk para que suspendieran su famoso programa de TV en EE.UU.

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota