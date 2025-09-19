Juez desestima la demanda de Donald Trump contra The New York Times por US$ 15.000 millones

Equipo legal de Donald Trump podrá volver a presentar la demanda. | Foto: AFP

Equipo legal de Donald Trump podrá volver a presentar la demanda. | Foto: AFP

Un juez federal de Florida acaba de desestimar una demanda por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario The New York Times por una supuesta difamación.

"La demanda de 85 páginas presentada por Donald Trump contra The New York Times es inapropiada e inadmisible, ya que no respeta las normas de procedimiento", aseguró el juez Steven Merryday en su dictamen.

El juez precisó que una demanda es una "declaración breve, sencilla y directa de alegaciones de hechos suficientes para crear una reclamación aparentemente plausible de reparación".

Si bien no se pronunció sobre el fondo de la demanda, si criticó duramente su estilo, los elogios hacia Donald Trump y su excesiva extensión.

"Aunque los abogados gozan de un mínimo de libertad expresiva a la hora de defender la demanda de un cliente, en este caso va mucho más lejos de los límites de esa libertad", sostuvo.

"Una demanda no es un foro público para vituperios e invectivas. Ni una plataforma para descargar la ira contra un adversario", añadió.

PUEDES VER: Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

No obstante, el juez Merryday comunicó al equipo legal de Donald Trump que pueden volver a presentar la demanda en las próximas cuatro semanas, aunque deberán cumplir el formato establecido.

"Se desestima con permiso para modificarla en un plazo de 28 días, en un formato que no supere las 40 páginas", informó el juez federal de Florida, nombrado por el presidente republicano George H. W. Bush,

En la demanda contra The New York Times, Donald Trump denuncia la publicación de un "libro despectivo" sobre el origen de su fortuna, así como tres artículos falsos, maliciosos, difamatorios y despectivos.

Los artículos de The New York Times tratan sobre una supuesta carta de cumpleaños que Donald Trump envió en 2003 a Jeffrey Epstein, empresario encontrado muerto en prisión antes de su juicio por explotación sexual.

El diario estadounidense replicó afirmando que la acción judicial carece de fundamento. "No se basa en ninguna reclamación jurídica legítima y su único objetivo es amordazar y desalentar el periodismo independiente", sostuvo.