Mundo

Cuba afirma que embargo de EE.UU. les impide reparar su sistema eléctrico y eso provoca apagones

El canciller Bruno Rodríguez aseguró que, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los daños económicos por el embargo ascendieron a 7.556 millones de dólares, recursos que habrían destinado a reparar su infraestructura energética.

Bruno Rodríguez acusó a Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, de imponer una agenda que provoque un cambio de régimen en Cuba.
Bruno Rodríguez acusó a Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, de imponer una agenda que provoque un cambio de régimen en Cuba. | Foto: AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que el embargo de Estados Unidos les impide contar con recursos para restaurar su precaria infraestructura energética, lo que ha provocado graves apagones cotidianos.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, en enero de 2025, la relación entre ambos países se ha tensado, debido a que Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en una "lista negra" de países patrocinadores del terrorismo.

PUEDES VER: Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro que sacude a Cuba con fiestas, lujos y polémicas: "La política no es lo mío"

lr.pe

Además, la administración de Donald Trump recrudeció el embargo que impone a Cuba desde hace más de seis décadas, como una política de presión para provocar un cambio de régimen en la isla.

"Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares, que perjudican todas las áreas económicas y sociales", indicó Rodríguez en una conferencia de prensa.

El canciller cubano revela que esta cifra representa cerca de un 50% más que en el periodo anterior, cuando las afectaciones alcanzaron los 5.000 millones de dólares, mientras la infraestructura energética del país sufre un avanzado deterioro.

Además de los 5 apagones totales que afectaron a Cuba desde octubre de 2024, los 9,7 millones de cubanos padecen cortes de electricidad cotidianos, que en agosto alcanzaron un promedio de 15 horas al día.

PUEDES VER: Donald Trump prohíbe oficialmente que ciudadanos de Estados Unidos viajen por turismo a Cuba

lr.pe

Bruno Rodríguez sostuvo que el costo para su país de cinco días de bloqueo equivale a 100 millones de dólares, el mismo monto que requiere la reparación de una de sus grandes centrales termoeléctricas.

El ministro cubano señaló que 12 días de embargo representan los 250 millones de dólares que Cuba necesita para el mantenimiento del Sistema Electroenergético Nacional.

Actualmente, el servicio eléctrico en Cuba depende de 8 obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar.

A pesar de que instalaron 30 parques fotovoltaicos, gracias a la ayuda de China, eso no ha impedido que se sigan produciendo apagones en Cuba.

El diplomático responsabilizó a Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, de imponer una agenda personal y violenta destinada a provocar un cambio de régimen en Cuba.

