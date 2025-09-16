Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos, en España

Martina García Anguita murió a los 25 años debido a una grave enfermedad en Madrid, España. | composición LR

Martina García Anguita murió a los 25 años debido a una grave enfermedad en Madrid, España. | composición LR

Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, murió a los 25 años en Madrid, España. La noticia de su deceso conmovió a la comunidad política y a sus allegados. En los últimos días de su vida, fue acompañada por su familia y compañeros de partido.

"Nos han quitado un trozo de vida", expresó su organización política en un comunicado. Asimismo, describieron a la joven como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar". Martina fue una de las concejales más jóvenes de Podemos, en España.

¿De qué murió Martina García Anguita en España?

Martina García Anguita falleció a los 25 años debido a una grave enfermedad que terminó con su vida en un hospital de Madrid, España.

No se ha especificado públicamente de qué enfermedad murió la dirigente que ocupaba el cargo de Acción Institucional en Podemos. Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre su diagnóstico.

Martina García Anguita fue una de las concejalas más jóvenes de Castilla-La Mancha. Foto: Podemos



Tanto su familia como sus compañeros de partido se despidieron y destacaron su actitud positiva y su lucha ante la adversidad.

¿Quién fue Martina García Anguita de Podemos?

Martina García Anguita fue una joven dirigente política y una de las concejalas más jóvenes de Castilla-La Mancha. A los 19 años, asumió el cargo de concejala en el municipio de Marchamalo. La estudiante de Derecho también ocupó roles importantes dentro del partido, como portavoz del Área Joven de Podemos y responsable del Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista, siendo elegida consejera ciudadana con un amplio apoyo de la región.

A lo largo de su carrera, Martina se convirtió en un referente para los jóvenes en la política de la región. Su trabajo incansable y su lucha por causas sociales dejaron una marca significativa en Podemos Castilla-La Mancha.