Mundo

EE. UU. analiza descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico mientras Petro pide "actuar con precaución"

Colombia enfrenta nuevamente el riesgo de una descertificación, tras las tensiones de Gustavo Petro con Donald Trump y su apoyo a Nicolás Maduro, afectando las relaciones bilaterales.

Petro enfrenta críticas por su postura hacia Maduro, aumentando tensiones con EE. UU. Foto: AFP
Petro enfrenta críticas por su postura hacia Maduro, aumentando tensiones con EE. UU. Foto: AFP

En las próximas horas, Estados Unidos anunciará si certifica o no a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Esta decisión influirá de manera significativa en la relación bilateral, con implicaciones en los ámbitos político, económico y de seguridad. El gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a la posibilidad de una sanción diplomática, mientras las tensiones con la administración de Donald Trump continúan.

El debate ha estado marcado por las advertencias de congresistas colombianos, quienes han señalado que el Ejecutivo no respondió a tiempo a los llamados para fortalecer la relación con Washington. El resultado de esta evaluación determinará el acceso a cooperación internacional, préstamos multilaterales y el régimen arancelario de Colombia.

PUEDES VER: Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela: "Veremos qué pasa"

lr.pe

El costo de la descetificación: desafíos diplomáticos, económicos y de seguridad para Colombia

Una descertificación implicaría la pérdida de cooperación internacional en áreas clave como los programas económicos y la asistencia militar, además de restringir el acceso a créditos de organismos multilaterales. La banca internacional podría imponer condiciones más estrictas para el financiamiento.

En el plano político, esta medida deterioraría aún más las relaciones bilaterales, afectando la influencia diplomática de Colombia en la región. En términos de seguridad, el país se vería con menos apoyo internacional para enfrentar los cultivos ilícitos y el crimen organizado. Según el senador José Luis Pérez, este escenario requiere "actuar con precaución" y buscar acercamientos directos con el Departamento de Estado, aprendiendo de errores pasados que aún repercuten en la política exterior.

PUEDES VER: Jaime Bayly asegura que Maduro vive en un búnker de 40 metros de profundidad para protegerse de ataques de EE. UU.

lr.pe

¿Que pasó con Colombia cuando fue descertificada por Estados Unidos?

Colombia ya vivió una situación similar en los años 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando la descertificación fue consecuencia del escándalo del Proceso 8.000. Esta decisión resultó en la suspensión de $35.000.000 en ayudas y limitó el acceso a créditos internacionales.

La relación bilateral se reestableció bajo la administración de Andrés Pastrana y se fortaleció con el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la lucha conjunta contra el narcotráfico y las guerrillas consolidó la cooperación. Hoy, casi tres décadas después, Colombia se encuentra al borde de una situación similar, pero en un contexto político y geopolítico mucho más complejo.

PUEDES VER: Venezuela advierte a Trinidad y Tobago y Guayana que recibirán una respuesta si se "prestan" para un ataque de EEUU

lr.pe

¿Qué factores han llevado a que Colombia esté tan cerca de la descertificación por parte de Estados Unidos?

El distanciamiento entre el gobierno de Petro y la administración de Trump ha sido uno de los principales factores. Las declaraciones de Petro en defensa de Nicolás Maduro y sus críticas directas a Trump generaron varias crisis diplomáticas, debilitando aún más la relación bilateral.

A esto se suman los retrasos en los programas de sustitución de cultivos, el debilitamiento de las políticas de desarrollo territorial y la falta de una estrategia clara para la extradición de capos del narcotráfico y líderes guerrilleros. La senadora Paola Holguín sugirió que Estados Unidos podría considerar una "descertificación condicionada", lo que refleja la discrepancia entre el Congreso colombiano y el Ejecutivo, y la falta de unanimidad en la estrategia adoptada.

