Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Mundo

Trump acusa a Venezuela de enviar pandilleros, narcotraficantes y drogas a EE. UU.: "Eso es inaceptable"

Donald Trump acusó al gobierno de Venezuela, durante un mitin en Nueva Jersey, de "enviar pandilleros, narcotraficantes y drogas" a Estados Unidos.

Trump aseguró que Venezuela envió narcotraficantes, drogas y pandilleros a EE. UU.

Antes de partir hacia la Casa Blanca, el presidente Donald Trump acusó a Venezuela de enviar pandilleros, narcotraficantes y drogas a Estados Unidos, actos que calificó como “inaceptables”. Además, no descartó una posible incursión en territorio venezolano con el objetivo de desmantelar redes de narcotráfico, especialmente al denominado Cártel de los Soles.

Las declaraciones de Donald Trump se dan en medio de una serie de acciones ejecutadas por el país que lidera y que han sido denunciadas por el gobierno venezolano. Cabe resaltar que, recientemente, el representante del movimiento MAGA, al ser cuestionado sobre la legalidad de sus operaciones militares, respondió: "Ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas".

Estados Unidos podrá derribar aviones venezolanos en el Caribe

Hace pocos días, en respuesta al breve sobrevuelo de dos F-16 venezolanos sobre uno de los buques desplegados en el Caribe para combatir el narcotráfico, Donald Trump advirtió que derribará cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas.

Venezuela, aunque no en respuesta específica a este movimiento, movilizó a ciudadanos alistados y milicianos, a través del chavismo, para realizar prácticas de tiro en todos los cuarteles del país. Nicolás Maduro, mediante su gobierno, afirmó que continuarán enarbolando la bandera de la resistencia y advirtió que pasarán de "una revolución pacífica a una armada".

El Pentágono envía un mensaje a Nicolás Maduro

Durante su visita a Puerto Rico, el jefe del Pentágono envió un mensaje a Nicolás Maduro, en el que afirmó: “No quisiera ser él en este momento —refiriéndose a Maduro—, debido a que tiene muchas decisiones que tomar”. En declaraciones recogidas por Fox News, las autoridades estadounidenses aseguraron que están preparadas para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han experimentado una escalada marcada por advertencias verbales, operaciones militares y acusaciones cruzadas. Desde la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia exhortó a Nicolás Maduro a "reflexionar y tener el coraje de abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias".

