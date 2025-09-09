HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Petro advierte que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela en medio de tensiones con EE. UU.

Desde Manaos, el presidente colombiano advirtió que América Latina no puede tolerar ataques de EE. UU. en el Caribe; llamó a proteger a Venezuela e incluso propuso legalizar la cocaína para salvar la Amazonía.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe. Foto: AFP
El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó con dureza el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y advirtió que su país no permitirá que se utilice su territorio en un eventual ataque a Venezuela. "¿Cómo vamos a permitir una invasión?", declaró desde Manaos, Brasil, durante la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.

El mandatario también calificó como un “asesinato” el ataque de buques estadounidenses contra una embarcación civil venezolana que transportaba presuntamente drogas y en el que murieron once personas, quienes pertenecerían al Tren de Aragua. En su mensaje, advirtió que si los países de la región no condenan este tipo de hechos, podrían enfrentarse a consecuencias graves: "América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada, porque si no después las bombas caerán en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región", aseguró

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum minimiza intención del Congreso peruano de nombrarla persona non grata: "No importa"

lr.pe

Propone relanzar el diálogo en Venezuela ante crisis con EE. UU.

Durante su intervención, Gustavo Petro también reconoció que Venezuela atraviesa una crisis política interna, pero enfatizó que la salida no puede imponerse con violencia. "Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina", afirmó durante un encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva y María José Pinto.

Petro llamó a los países de América del Sur a conformar un bloque que impulse un nuevo proceso de diálogo político en Venezuela, subrayando que la soberanía regional debe protegerse de cualquier intento de intervención extranjera. "Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela", sostuvo.

PUEDES VER: Bolsonaro habría querido asesinar a Lula: juez del Supremo detalla el plan del expresidente para mantenerse en el poder en Brasil

lr.pe

Petro plantea legalizar la cocaína para salvar la Amazonía y frenar el crimen organizado

Desde Manaos, Petro lanzó un llamado a replantear el modelo de desarrollo de América Latina y propuso dos medidas radicales: dejar atrás la explotación petrolera y legalizar la cocaína. "La humanidad se salva si la Amazonía se salva. El problema es el petróleo", sostuvo durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional, acompañado por Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario colombiano advirtió que los combustibles fósiles "nos están matando" y que las mafias del narcotráfico son el verdadero enemigo común de la región. Para enfrentarlas, insistió en abrir un debate sin tabúes: "Si mañana se legaliza la cocaína, acabaríamos con parte de las amenazas a la Amazonía". El mandatario colombiano recordó que la guerra contra las drogas ha dejado cerca de un millón de muertos en América Latina y señaló que el progresismo regional debe escuchar a la ciencia para preservar tanto la selva amazónica como la vida.

