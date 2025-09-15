HOYSuscripcion LR Focus

Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Mundo

Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, es arrestado en Georgia: recaudó hasta US$10 millones engañando a sus víctimas

Las autoridades de Georgia arrestaron al israelí Simon Leviev, cuyo nombre verdadero es Shimon Hayat, en el aeropuerto de Batumi por una orden de captura de Interpol.

El israelí Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, fue arrestado en Georgia.
El israelí Simon Leviev, famoso estafador de Tinder, fue arrestado en Georgia. | Difusión

Las autoridades de Georgia arrestaron, en el aeropuerto de Batumi, al ciudadano israelí Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat y conocido internacionalmente por haber inspirado la película de Netflix ‘El estafador de Tinder’, según informó este lunes la televisión local.

La detención se llevó a cabo tras una orden de captura emitida por Interpol, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior georgiano. Sin embargo, no se brindaron más detalles sobre el caso.

PUEDES VER: La historia del hombre israelí que fingió ser astronauta para robar 30 mil dólares a una mujer en Tinder

lr.pe

Así era la manera de estafar de Simon Leviev

Simon Leviev (Shimon Hayut), quien solía presentarse como el heredero de un empresario millonario israelí, utilizaba la aplicación Tinder para atraer a sus víctimas. Según las investigaciones, iniciaba supuestas relaciones con mujeres a las que llenaba de lujos y regalos costosos, para luego pedirles dinero alegando estar en peligro de muerte. Este patrón de engaño, repetido en distintos casos, le habría permitido obtener cerca de 10 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades.

Su historial delictivo no es reciente. En 2011, fue arrestado por primera vez tras sustraer cheques de la familia para la que trabajaba como cuidador. Años después, en 2015, volvió a enfrentar problemas con la justicia al ser condenado por estafar a tres mujeres y utilizar documentos falsificados.

Además de los fraudes económicos, otra característica en su historial ha sido la huida de los países donde enfrentaba procesos judiciales. Luego de ser sentenciado en Israel, escapó y actualmente se le imputan cargos por estafa en Noruega, Suecia y el Reino Unido.

PUEDES VER: El enorme rascacielos de América del Sur que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

lr.pe

Simon Leviev y su vida como influencer

Luego de hacerse conocido por sus engaños, y pese a las denuncias y condenas en su contra, Simon Leviev logró reinventarse como un influencer en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumuló una importante cantidad de seguidores.

Curiosamente, alcanzó tal nivel de fama que terminó siendo víctima de un fraude muy similar al que él solía ejecutar. Una mujer, haciéndose pasar por empleada de Meta, le ofreció supuestamente una cuenta verificada en Twitter tanto para él como para su pareja. La falsa gestora le cobró 6.000 dólares, pero la prometida verificación nunca se concretó.

PUEDES VER: Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

lr.pe

La película ‘El estafador de Tinder’, inspirada en Simon Leviev

En 2022, Netflix estrenó la película 'El Estafador de Tinder', que relata la experiencia de 3 mujeres que aseguran haber sido víctimas de engaños por parte de Simon Leviev, un hombre que conocieron a través de la popular app de citas.

A lo largo de una hora y cincuenta minutos, la película cuenta las historias de Cecilie Fjellhøy, de Noruega; Pernilla Sjoholm, de Suecia; y Ayleen Charlotte, de Países Bajos. A través de sus relatos, se muestra cómo aquel hombre se introduce en sus vidas después de coincidir con ellas en Tinder, logrando que les entregaran grandes cantidades de dinero. Aunque es difícil confirmar las cifras exactas, algunos estiman que las sumas que les pidió alcanzaron varios millones de dólares.

