HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

En una entrevista para Crux, el papa León XIV criticó que los salarios de los directores ejecutivos eclipsen a los de sus empleados y resaltó el paquete de compensación de un billón de dólares de Tesla para Elon Musk.

En una extensa entrevista, el papa León XIV criticó de forma indirecta el salario que percibe Elon Musk.
En una extensa entrevista, el papa León XIV criticó de forma indirecta el salario que percibe Elon Musk. | Composición LR

El papa León XIV envió un mensaje indirecto al CEO de Tesla, Elon Musk, en una entrevista para Crux, en la que señaló que la desigualdad de ingresos es un factor importante detrás de la polarización social. En su declaración, hizo referencia al paquete de compensación de un billón de dólares del magnate.

"Los directores ejecutivos que hace 60 años ganaban entre cuatro y seis veces más que los trabajadores, ahora ganan 600 veces más que el trabajador promedio", aseguró.

El papa también se refirió a los informes que indican que Elon Musk estaría en camino a convertirse en el primer billonario del mundo. "¿Qué significa eso y de qué se trata? Si eso es lo único que tiene valor, estamos en serios problemas".

PUEDES VER: Trump no descarta ataque militar de EE. UU. contra el narcotráfico en Venezuela: "Veremos qué pasa"

lr.pe

El papa León XIV aún está en proceso de asumir plenamente su rol como pontífice

En la entrevista, en la que se abordaron diversos temas como la guerra entre Ucrania y Rusia, León XIV admitió que aún se encuentra en "una enorme curva de aprendizaje". Aseguró que convertirse en un líder mundial bajo escrutinio fue “un aspecto totalmente nuevo” para él y que tuvo que "saltar a la piscina muy rápidamente".

El pontífice estadounidense, con un profundo vínculo con el Perú, aseguró que espera "poder confirmar a otros en la fe, porque ese es el papel fundamental del sucesor de Pedro". Además, explicó que solo el Espíritu Santo puede explicar cómo fue elegido para este cargo, junto con su fe, su experiencia de vida y su comprensión de Jesucristo y del Evangelio.

PUEDES VER: Estados Unidos triplica vuelos de aviones espías contra Venezuela, denuncia ministro de Defensa

lr.pe

El papa León XIV se pronuncia sobre la guerra entre Ucrania y Rusia

El papa León XIV también se refirió al conflicto entre Ucrania y Rusia, y resaltó el papel mediador de la Santa Sede en la organización de reuniones de negociación entre ambas naciones, ya sea en el Vaticano o en alguna otra propiedad de la Iglesia. "Tres años de matanzas inútiles en ambos bandos... creo que es necesario que la gente se dé cuenta de que hay otra manera de hacerlo", declaró.

A pesar de que los intentos de la Santa Sede han sido en vano, el sumo pontífice asegura que “nunca pueden perder la esperanza en la naturaleza humana”. Destacó que, si bien existe un lado negativo, también pueden encontrarse buenas motivaciones y se debe seguir animando a las personas a mirar hacia los valores más elevados. "Hay que impulsar a la gente y decir: 'Hagamos esto de otra manera'", añadió.

Notas relacionadas
Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

LEER MÁS
Papa León XIV expresa su amor hacia el Perú: "Amo mucho al pueblo peruano. Forma parte de mí"

Papa León XIV expresa su amor hacia el Perú: "Amo mucho al pueblo peruano. Forma parte de mí"

LEER MÁS
Chiclayo celebra con fervor los 70 años del papa León XIV: serenata, bailes y una multitud que clama su visita al Perú

Chiclayo celebra con fervor los 70 años del papa León XIV: serenata, bailes y una multitud que clama su visita al Perú

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
Marco Rubio se reunió con Netanyahu en Israel tras ataque en Qatar y asegura que “Hamás debe ser eliminado”

Marco Rubio se reunió con Netanyahu en Israel tras ataque en Qatar y asegura que “Hamás debe ser eliminado”

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

LEER MÁS
Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

Brasil: Jair Bolsonaro deja prisión domiciliaria para examen médico tras ser condenado por golpismo

LEER MÁS
Desde mutilaciones hasta esterilizaciones: 5 experimentos más crueles de los nazis en el Holocausto

Desde mutilaciones hasta esterilizaciones: 5 experimentos más crueles de los nazis en el Holocausto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota