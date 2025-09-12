HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Mundo

Venezuela: explosión en fábrica de fuegos artificiales deja más de 20 heridos y cientos de casas destruidas

Las autoridades de Venezuela procedieron a cerrar el suministro de gas y habilitar siete hospitales para atender a los heridos por este terrible accidente.

Así quedó la fábrica de fuegos artificiales en Venezuela, luego de la explosión.
Así quedó la fábrica de fuegos artificiales en Venezuela, luego de la explosión. | Foto: AFP

Una fuerte explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela dejó al menos 23 personas heridas y provocó la destrucción de centenares de viviendas, según informaron las autoridades del país llanero.

El estallido se produjo en la planta Gallo Verde, ubicada en San Francisco, en la periferia de Maracaibo, estado Zulia, al oeste de Venezuela. La explosión espantó a los vecinos de una barriada cercana, quienes corrieron en busca de refugio.

Edificio quedó totalmente destruido tras explosión

Katy Santodomingo, quien visitaba a su madre en el asentamiento "Lucha, Batalla y Victoria", ubicado al lado de la fábrica, contó a la agencia AFP que la tremenda explosión de pirotécnicos provocó fuego y humo por todos lados.

"Le damos gracias a Dios que todos estábamos despiertos, porque si hubiésemos estado durmiendo, no estuviéramos contando nada", afirmó la mujer que estaba muy mortificada.

Luego de la explosión, de la fábrica "Gallo Verde" (un edificio de dos pisos) solo quedó el esqueleto de la estructura. Por su parte, los latones de zinc y bloques de las precarias casas vecinas terminaron destruidos y esparcidos en la zona.

Además, sobre los árboles cercanos quedaron cientos de cajas blancas de los llamados “fosforitos”, unos petardos de artificio de baja potencia.

Autoridades revelan número de heridos

El ministerio del Interior de Venezuela informó del "confinamiento de las llamas". Por su parte, el gobierno de Zulia confirmó que 23 personas resultaron heridas y 482 viviendas aledadas quedaron destruidas.

Las autoridades cerraron el suministro de gas y habilitaron siete hospitales para atender a los lesionados. "Fue como si hubiera temblado la tierra. Todo se movió", indicó Inés Pirela, una mujer que fue testigo del suceso.

