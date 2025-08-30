María Corina Machado advierte a los Gobiernos a no ser cómplices del régimen de Maduro: "El tiempo se acabó"

A través de su cuenta de X, María Corina Machado, líder opositora venezolana, envió un mensaje urgente e inequívoco dirigido a quienes considera cómplices del régimen de Nicolás Maduro. La política advirtió a los países del hemisferio que deben elegir entre apoyar al Chavismo o la "democracia y la libertad" en Venezuela.

Además, la dirigente venezolana reconoció el apoyo de países que se han unido a "una coalición internacional por la libertad y la democracia". Machado no solo llama a la acción, sino que advirtió a quienes permanecen indiferentes o colaboran en la crisis política y social del país.

María Corina Machado afirmó que Maduro es la cabeza del 'Cartel de los soles'. Foto: X

María Corina Machado pide a los Gobiernos no ser cómplices del régimen de Maduro

María Corina Machado ha utilizado sus redes sociales para emitir un mensaje claro y potente: el tiempo se ha agotado para aquellos que sostienen o ignoran el régimen chavista. Su advertencia insiste en que la historia recordará a los que opten por el lado correcto, el incorrecto o el de la inacción. Al mismo tiempo, celebra el respaldo internacional como un elemento clave en esta etapa crítica para Venezuela.

"Los venezolanos siempre agradeceremos a los países que, en la hora más crítica de nuestra historia, han decidido unirse en una coalición internacional por la Libertad y la democracia. Todo el mundo sabe que Maduro es la cabeza de una corporación criminal que ha destruido Venezuela y desestabilizado la región a través del terrorismo de Estado, el narcotráfico, el crimen organizado, la explotación minera y la migración forzada. Cada Gobierno del hemisferio deberá definirse: o está con el crimen, los cárteles, el terrorismo y el régimen de Maduro, o está con la justicia, la Libertad, las democracias de Occidente y el pueblo de Venezuela", recalcó María Corina Machado.

Asimismo, finalizó su comunicado con un fuerte mensaje: “El tiempo se acabó. La historia juzgará a quienes hacen lo correcto, a quienes hacen lo incorrecto y a los que no hacen nada. Y será implacable”.