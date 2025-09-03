Machado lanzó advertencia a Maduro y aseguró que su régimen está por llegar a su fin. | Composición LR

Durante su participación virtual en un foro sobre la situación de Venezuela desarrollado en Panamá, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sostuvo que “cada día que pasa se cierra el cerco” contra el “cartel narcoterrorista que aún permanece en Miraflores”, aludiendo así al actual gobierno de Maduro, que vive un momento de creciente tensión en el Caribe, marcado por la presencia militar de EEUU cerca de las costas de Venezuela.

En ese sentido, Machado enfatizó la necesidad de mantener la unidad dentro del bloque opositor. "Falta poco para lograr que esta gesta logre su propósito y volver a traer a nuestros niños de vuelta a casa. Esto va a pasar, porque esta lucha es hasta el final, porque este proceso es indetenible".

María Corina Machado señala que el "cártel narcoterrorista" de Venezuela está por llegar a su fin

"Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados", aseveró Corina Machado en una declaración en video pregrabada.

Asimismo, la líder opositora evitó pronunciarse directamente sobre el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas. Este martes, dichas tropas realizaron un “ataque letal”, en el que atacaron una pequeña embarcación vinculada al grupo criminal Tren de Aragua. Según los reportes, once presuntos integrantes de esta organización, señalados como “narcoterroristas”, murieron.

"Falta poco para que Venezuela sea libre", afirma Machado

María Corina Machado expresó que el deseo de libertad para Venezuela está cada vez más cerca. "Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre (y) vivir en democracia".

La dirigente del movimiento Vente Venezuela, también recordó durante su intervención en el foro que el país clama por justicia, memoria y reparación. Según dijo, estos principios son esenciales para sanar las heridas dejadas por la represión y ofrecer una respuesta digna a quienes la sufrieron y a sus familiares.

Edmundo González Urrutia también participó del foro sobre Venezuela en Panamá

Durante el foro internacional, que tuvo el lema 'Venezuela, Memoria y Justicia', otro de los participantes fue Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en las recientes elecciones presidenciales del país. En un mensaje grabado, el dirigente opositor subrayó la necesidad de prepararse para una etapa de transición.

"El reto que enfrentamos no es únicamente salir de una crisis, sino entrar en una etapa distinta donde la justicia y la democracia convivan en equilibrio, esa responsabilidad no recae en una sola persona ni en un solo liderazgo, sino en la suma de esfuerzos ciudadanos dentro y fuera del país", señaló el dirigente opositor.

El evento también incluyó la participación del diplomático uruguayo Washington Abdala, exembajador ante la OEA, quien sostuvo que “la dictadura está en pánico” y destacó el rol clave que, según dijo, desempeña Estados Unidos al ejercer presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.